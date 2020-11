Efter fund af fugleinfluenza i vilde fugle i det nordlige Tyskland har smitten nu spredt sig på kyllingefarm.

Der er fundet et tilfælde af fugleinfluenza på en kyllingefarm i Slesvig-Holsten i det nordlige Tyskland.

Det oplyser delstatens landbrugsministerium, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Meldingen kommer, efter at der i sidste uge blev fundet tilfælde af fugleinfluenza i vilde fugle i det nordlige Tyskland.

I Holland, som er Europas største eksportør af kyllinger, har man de seneste uger fundet flere tilfælde af fugleinfluenza siden slutningen af oktober.

Torsdag har de hollandske myndigheder besluttet, at 200.000 kyllinger skal aflives, efter at der er fundet et nyt tilfælde af fugleinfluenza på en farm i den østlige del af landet.

Mandag har også Storbritannien besluttet, at 13.000 kyllinger på en farm i Frodsham, Cheshire, skulle aflives, efter at der var blevet fundet tre tilfælde af smittede kyllinger.

I Frankrig er det torsdag blevet meldt ud, at risikovurderingen for fugleinfluenza i dele af landet øges til "høj".

Beslutningen blev truffet som følge af det stigende antal tilfælde af fugleinfluenza, der har vist sig i det vestlige Europa den seneste måned.

Omkring halvdelen af Frankrig bliver betegnet som områder med "høj risiko" for fugleinfluenza, mens resten af landet betegnes som områder med "medium risiko".

Den høje risikovurdering betyder, at kyllingefarme skal holde deres dyr indendørs.

Derudover skal farmene bruge beskyttende hegn, som forhindrer kontakt med vilde fugle, som kan sprede fugleinfluenzaen.

- Tilstedeværelsen af virusset i vilde dyr nær den franske grænse retfærdiggør, at vi hæver risikovurderingen, skriver den franske regering i en kendelse.

Fugleinfluenza er en smitsom virussygdom, som rammer fugle.

Sygdommen kan medføre en dødelighed hos fjerkræ på op til 100 procent, skriver Fødevarestyrelsen.

Fugleinfluenza smitter normalt ikke mennesker. I sjældne tilfælde er der dog påvist sygdom hos mennesker, der har haft tæt kontakt til fugle, skriver styrelsen.

/ritzau/