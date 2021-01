Da en fryser med vacciner fredag brød sammen på et hospital i den amerikanske storby Seattle, fik man pludseligt travlt.

Omkring 1.600 vacciner skulle hurtigt fordeles – før de blev for varme og dermed mistede deres effekt.

Det skriver Seattle Times.

Sygeplejersker, brandmænd og frivillige på hospitalet og på vaccinationsklinikker løb derfor rundt for at finde folk, der ville og kunne modtage dem, så vaccinerne ikke gik til spilde.

Her ses en af de lange køer ved en vaccinationsklinik i Seattle. Foto: David Ryder Vis mere Her ses en af de lange køer ved en vaccinationsklinik i Seattle. Foto: David Ryder

Efter det kom frem, at man ledte efter folk til at modtage vaccinerne, før det var for sent, stimlede hundredvis af folk sammen i lange køer ved vaccinationsklinikkerne, blandt andet ved UW Medical Center, for at se, om de kunne få en af dem.

»Er der nogen her, der er over 65 år,« gik en ansat rundt og råbte langs den forsamlede kø af mennesker.

»Lige her! Vi har en,« lød det fra et sted i køen, hvor en ældre kvinde stod.

Hun fik derefter en billet til vaccinen i hånden, hvilket gav hende lov til at sætte kurs mod vaccineklinikken.

Til Seattle Times oplyser Cassie Sauer, der er formand for Washington State Hospital Association, at man formåede at give alle 1.600 vaccinedoser, før tiden løb ud.

Man forsøgte, så vidt det var muligt, at følge vaccineplanen ved at give vaccinerne til de ældre og udsatte først, derefter til lærere og butiksansatte – og derefter til andre.