Et hoved, der var syet på en forkert krop, en spand fuld af lemmer og en fryser fyldt op med penisser.

Det var de bizarre ting, som FBI fandt, da de lavede en razzia hos et ureguleret kropsdonationscenter i Phoenix i den amerikanske stat Arizona.

Det nu lukkede biologiske ressourcecenter havde specialiseret sig i at modtage kroppene af folk, efter at de døde.

Som tak tilbød de ofrenes familier, at de gratis kunne få det, der var tilbage, efter at donationscenteret havde sikret sig deres dele.

En afdød person. Foto: Sally Williams Vis mere En afdød person. Foto: Sally Williams

De kunne også få de kremerede dele af kroppen, som centeret ikke kunne sælge. Det skriver Arizona Republic.

Det fik i januar i 2014 en FBI-agent til at falde over, hvad han beskrev som 'forskellige foruroligende scener', under et raid på det biologiske ressourcecenter.

Agentens grumme øjenvidneskildring er først for nyligt kommet til offentlighedens kendskab.

Den er blevet afsløret som en del af den civile sag mod forretningen og dens ejer, Stephen Gore. Sagen skal for retten den 21. oktober i år højesteretten i Maricopa County.

Prisliste En prisliste fra 2013 er en del af retssagen og den afslører, hvad prisen er for de forskellige kropsdele. * En hel krop uden skuldre eller hoved: 19.500 kroner. * En torso med hoved: 16.100 kroner. * En hel rygrad: 6.400 kroner. * Et helt ben: 7.400 kroner.. * En hel fod: 3.000 kroner. * Et knæ: 2.500 kroner.. * Et bækken: $400.

Hele 33 personer har sagsøgt det biologiske ressourcecenter. De siger samstemmende, at deres familiemedlemmers kropsdele blev skaffet ved hjælp af 'falske erklæringer'.

Deres kropdele blev solgt for profit til forskellige mellemmænd, og de blev ikke opbevaret, behandlet eller fjernet med værdighed eller respekt.

I Arizona er der ingen regulering af kropsdeleindustrien. Mindst fire firmaer arbejder med at sælge dele fra kroppen af døde folk.

Arizona har efter sagen med det biologiske ressourcecenter vedtaget en lov i 2017, der gør kropsdonationer ulovlige uden en licens fra staten selv. Loven er imidlertid ikke blevet implementeret endnu.

Den tidligere FBI-agent Mark Cwynar sagde, at han 'personligt observerede forskellige foruroligende scener' under razziaen

Mange af kropdelene lå oven på hinanden uden en indikation af, hvem de tilhørte, sagde han

Der var også 'en fryser fyldt med penisser', og Cwynar siger, at han også så en stor torso med hovedet fjernet. I stedet var et mindre hoved syet på, 'som i en Frankenstein-film'.

Stephen Gore har ikke nogen fortid i den medicinske verden. Han har ikke modtaget nogen medicinsk uddannelse.