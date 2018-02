Mæslingeviruset er tilbage i Europa og ser ud til at sprede sig med en foruroligende fart

Det oplyser verdenssundhedsorganisationen WHO i en pressemeddelelse.



Fra 2016 til 2017 er antallet af sygdomsramte i Europa steget markant.

I 2016 var der registreret 5.273 tilfælde af personer med mæslinger, mens hele 20.000 mennesker i fjor var ramt af mæslinger – med 35 dødsfald til følge.

'Dette er en tragedie, som vi ikke kan acceptere,' siger dr. Dr. Zsuzsanna Jakab, Europadirektør i WHO, i meddelelsen.



En medvirkende årsag til udviklingen er, at borgere har undladt at lade sig vaccinere, siger eksperter ifølge BBC.



Hele 15 europæiske lande eller regioner har oplevet større mæslingeudbrud, herunder Storbritannien, Italien, Rumænien og Ukraine.

Fra WHO siger Dr. Zsuzsanna Jakab:



'Enhver ny person i Europa, der rammes af mæslinger, minder os om, at uvaccinerede børn og voksne, uanset hvor de bor, er i farezonen for at blive ramt og dermed sprede sygdommen til andre, som måske ikke kan blive vaccineret.'

De senest tal fra WHO viser, at Rumænien har været hårdest ramt af mæslingeudbruddet.

Se listen med de tre hårdest ramte lande herunder:

FAKTA: Mæslingeudbrud i Europa Lande med antal registrerede tilfælde af mæslinger: Rumænien: 5562

Italien: 5006

Ukraine: 4767 Kilde: WHO (tal fra 2017)

Tilbage i september 2017 opnåede Danmark status som havende elimineret mæslinger, ifølge Statens Serum Institut.

Oversat til almindeligt dansk vil det sige, at sygdommen ikke kan cirkulere længerevarende i Danmark, og at et udbrud dermed hurtigt kan bringes under kontrol.

Myndigheden opfordrer dog til, at især børn og yngre voksne er MFR-vaccineret med henblik på at undgå sygdommen samt generelt for at forhindre en introduktion af mæslinger igen i Danmark.