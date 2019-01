Han har mere end 100 mord på samvittigheden, og har tilbragt 42 år i fængsel.

Men nu er den brasilianske seriemorder Pedro Rodrigues Filho en fri mand med en stor appetit på livets muligheder.

Det kan man høre og se ham fortælle om på nettet, hvor han i samarbejde med en ven har oprettet sin egen YouTube-kanal.

Hans videoer, hvor han blandt andet fortæller detaljer om sine mange drab, er indtil videre set mere end fire millioner gange.

Pedro Rodrigues Filhos voldelige tilværelse startede allerede i sin mors mave, hvor han fik omfattende, fysiske skader, fordi hans far tæskede moren. Han blev født i 1954 med et deformt kranium, og havde allerede fra barnsben et morderisk sind.

Han har fortalt, at de første tanker om at begå drab dukkede op i hans hoved som 13-årig, og året efter gjorde han dem til virkelighed. Han myrdede viceborgmesteren i byen Alfenas, fordi han angiveligt havde fyret Filhos far fra sit job som vagt på en skole for tyveri af mad fra kantinen.

Bagefter myrdede han farens kollega, som han mistænkte for at være tyven.

Han flygtede derefter til byen Mogi das Cruzes, hvor han levede af at begå indbrud, og dræbte en pusher, inden han fandt kærligheden i kvinden Maria Aparecida Olympia, som han boede sammen med, indtil hun blev myrdet af et bandemedlem.

Pedro Filho blev født med skader på kraniet i byen Santa Rita do Sapucaí. (Foto: Wikipedia) Vis mere Pedro Filho blev født med skader på kraniet i byen Santa Rita do Sapucaí. (Foto: Wikipedia)

Drabet på hans kæreste fik ham til at se rødt, og i tiden efter torturerede og myrdede han adskillige gangstere i forsøget på at finde ud af, hvem der havde dræbt hende.

Som 18-årig havde han myrdet 10 personer, men han var først lige startet. Blandt de næste ofre var hans egen far, som myrdede hans mor med en machete. Det fik Pedro Filhos til at dræbe faren og spise dele af hans hjerte som hævn.

Han blev pågrebet i 1973 og smidt i fængsel, hvor han blev ved med at myrde folk omkring sig, og i 2003 blev han idømt 128 års fængsel for i alt 71 drab. Han blev dog løsladt i 2007 på grund af en brasiliansk regel om, at man kan prøveløslades efter 30 års fængsel, men blev fængslet igen i 2011 og frem til 2018.

Han hævder selv at have dræbt over 100 mennesker, 47 af dem i fængslet, og de fleste ofre har det til fælles, at de var hårdkogte kriminelle. Det har givet ham en kultstatus blandt nogle brasilianere, og kan være medvirkende til at forklare hans popularitet på YouTube.

Pedro Filho sammenlignes med tv-psykopaten Dexter Morgan, fordi han primært har myrdet kriminelle. (PR-foto/Showtime) Vis mere Pedro Filho sammenlignes med tv-psykopaten Dexter Morgan, fordi han primært har myrdet kriminelle. (PR-foto/Showtime)

Han nyder også en vis anerkendelse i mainstream-medierne, og blev i fjor interviewet af Brasiliens største avis, Folha De S. Paolo.

Her fortalte han blandt andet, at han i en periode af sit liv ikke kunne sove om natten, hvis han ikke havde myrdet nogen den pågældende dag. Hans appetit på mord gav ham tilnavnet Pedrinho Matador, som løst kan oversættes til 'Dræber-Pedro'.

Han bekræfter endvidere, at der er en dokumentarfilm om hans liv på vej, der forventes at have premiere i februar.

Den nu 64-årige mand betragter sig selv som en stille person, der blot ønsker en stille tilværelse. Han drømmer om at købe et øde beliggende hus, hvor han kan nyde sin alderdom i fred.

Kilder: Rolling Stone, Wikipedia, Independent, Folha De S. Paolo.