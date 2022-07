Lyt til artiklen

»Denne mand var en helt.«

Sådan lyder det fra lederen af den lokale kystvagt ved Gardasøen i Italien, når det kommer til en britisk mand, der nu er meldt savnet, efter han hoppede i vandet for at redde sin søn.

Det skriver BBC og The Guardian.

»Faderen var meget modig i det, han gjorde. Han så, at hans barn var i fare, og han gjorde, hvad alle forældre ville gøre, og forsøgte at redde ham – hvilket han gjorde,« fortæller kystvagtlederen Antonello Ragadale ifølge sidstnævnte medie til Times.

Hele den dramatiske – og tragiske – hændelse fandt fredag sted ved Gardasøen, der ligger i det nordlige Italien.

Der havde den 51-årige britiske mand Aran Chada været på ferie sammen med sin kæreste og deres to børn, en 14-årig søn og en syvårig datter, da det under en tur på vandet i en lejet båd pludselig gik galt.

For undervejs opdagede Aran Chada, at hans søn var kommet i problemer ud for kysten.

»Moderen skreg, og faderen hoppede i vandet,« har et vidne ifølge BBC fortalt til et lokalt medie.

Det lykkedes den britiske mand at redde sin søn – men derefter forsvandt han selv.

Ifølge kystvagten formodes det, at Aran Chada kan have fået et form for 'anfald', efter han sprang i vandet for at redde sønnen.

Muligvis et form for termisk chokanfald som følge af, at temperaturen på land var omkring 38 grader, mens vandet var omkring ti grader koldere.

Siden har man ledt efter ham i området, men han er endnu ikke fundet.

Han frygtes – og formodes – at være druknet.

»Denne mand var en helt, og vi frygter, at han druknede. Men vi gør alt, hvad vi kan, for at finde hans lig,« fortæller kystvagtlederen Antonello Ragadale.