Den russiske præsident Vladimir Putins fortid som spion for KGB fornægter sig ikke.

Når Putin rejser i udlandet, har nogle af hans livvagter en helt særlig opgave.

Nemlig at indsamle den russiske præsidents afføring og få bragt materialet sikkert med tilbage til Moskva i en specialkuffert

Det skriver det danske netmedie Mr. East på baggrund af en artikel fra det franske ugemagasin Paris Match.

At Putin vogter over sin afføring, skyldes angiveligt, at han ikke ønsker, at fremmede magter får adgang til hans dna og eventuelle sygdomme, som kan spores via hans efterladenskaber.

Derfor har agenter fra den russiske sikkerhedstjeneste FSO til opgave at sikre alt materiale, når den russiske hersker har besørget.

Agenternes hemmelige mission er at sørge for, at alle Putins fækalier bliver pakket og anbragt i en kuffert, som dernæst sendes til Moskva.

Eksempelvis kunne man på videooptagelser fra Putins besøg i Frankrig i 2017 og et senere besøg i Saudi-Arabien i 2019 se seks habitklædte mænd ledsage præsidenten ved hans toiletbesøg.

Bagefter kom agenterne ud med en lille attachétaske, der angiveligt har indeholdt det præsidentielle materiale, som Putin vil forhindre, at fremmede efterretningstjenester skal kunne analysere for at få kendskab til hans sundhedsmæssige tilstand.

I nogle tilfælde – eksempelvis under et besøg på et museum i Wien – har Putin af samme grund også benyttet et såkaldt »Dixi-Klo«, som er et mobilt toilet, så hans agenter har fuldstændig styr på hans biologiske aftryk.

Særligt efter Ruslands angrebskrig mod Ukraine har der været mange rygter om Putins muligvis skrantende helbred, men ingen troværdige beviser er dukket op.

Ifølge mediet Mr. East er efterretningsmæssig analyse af fækalier ikke noget nyt fænomen.

Under sit besøg i Danmark i 1964 mødte Nikita Khrusjtjov blandt andre kong Frederik, dronning Ingrid og (i baggrunden) daværende prinsesse Margrethe. Samtidig var spioner fra Forsvarets Efterretningstjeneste og tilkaldte blikkenslagere klar til i al hemmelighed at opfange hans afføring for at fastslå hans helbredstilstand. Foto: Allan Moe Vis mere Under sit besøg i Danmark i 1964 mødte Nikita Khrusjtjov blandt andre kong Frederik, dronning Ingrid og (i baggrunden) daværende prinsesse Margrethe. Samtidig var spioner fra Forsvarets Efterretningstjeneste og tilkaldte blikkenslagere klar til i al hemmelighed at opfange hans afføring for at fastslå hans helbredstilstand. Foto: Allan Moe

I 2016 påstod en tidligere sovjetisk agent, at han havde fundet beviser på, at Stalin i sin tid indsamlede afføringsprøver fra formand Mao og andre kinesiske topembedsmænd med henblik på nærmere analyse.

Og under Den Kolde Krig undersøgte britiske spioner ifølge militæreksperten Tony Geraghty toiletpapir brugt af sovjetiske tropper i DDR.

Årsagen skulle have været, at de sovjetiske tropper ofte benyttede personlige breve eller militære dokumenter som toiletpapir, og derfor kunne efterladenskaberne ofte røbe hemmeligheder.

Også danske efterretningsfolk har haft en lignende (u)delikat opgave.

Da den sovjetiske generalsekretær Nikita Khrusjtjov besøgte Danmark i juni 1964, lå spioner fra Forsvarets Efterretningstjeneste sammen med blikkenslagere på lur ved et af hans toiletbesøg på Royal Hotel for at indsamle topkommunistens afføring.

Det skulle afklare, om den 70-årige generalsekretær var syg - hvilket han viste sig ikke at være.

Og noget kunne også tyde på, at Putin i dag ikke er det eneste statsoverhoved, der vogter nidkært over sit dna-materiale.

Under et besøg hos Putin i Moskva nægtede den franske præsident Macron at lade sig teste for covid-19, da han ifølge nyhedsbureauet Reuters ikke ønskede, at Rusland skulle få fat i hans biologiske materiale.