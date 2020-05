Coronakrisen har sat sit tydeligt aftryk på verdens økonomi, og det mærker man også til i Storbritannien,

Ud over at været blandt de lande, der er hårdest ramt af dødsfald, så spår den britiske centralbank nu også, at man går økonomisk nedtur af dimensioner i møde.

Som følge af de strenge restriktioner, som den britiske befolkning lige nu er underlagt, vil man ifølge landets centralbank opleve en økonomisk krise, som man ikke har set mage i mere end 300 år.

Det viser en rapport ifølge det norske finansmedie Borsen.no, der blev offentliggjort torsdag.

Hvad betyder BNP? Et lands samlede økonomi måles i bruttonationalproduktet (BNP).

BNP er et mål for værdien af den samlede arbejdsindsats i et land - eller den samlede værdi af landets produktion i løbet af en periode, fratrukket udgiften til råvarer og hjælpestoffer.

BNP er med andre ord et vigtigt mål for aktivitetsniveauet i økonomien.

Udviklingen i BNP beskriver den økonomiske vækst - altså om vi bliver rigere eller fattigere.

FN har opstillet nogle kriterier for opgørelsen af BNP, så det er muligt at sammenligne de enkelte landes økonomier med hinanden. Kilder: Danmarks Statistik, Ritzau.

Af rapporten fremgår det, at Storbritannien vil få en nedgang i bruttonationalproduktet (bnp) på 14 procent på grund af coronakrisen. Til sammenligning forventer den danske regering et fald på mellem tre og seks procent for det danske bruttonationalprodukt.

Dermed kan det britiske folk se ind i en økomisk krise, der ikke er set værre siden 1709, hvor store dele af Europa blev ramt af en exceptionel kold vinter, som gik hårdt ud over blandt andet den britiske økonomi.

Men selv om det lyder dystert, så ser det ikke helt sort ud.

Skal man tro de britiske økonomer, så vil økonomien rejse sig igen i 2021, hvor man forventer, at landets bnp øges med 15 procent, skriver Borsen.no.