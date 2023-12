Ukraine. Gaza. Der er nok af blodige krige med frygtelige humanitære konsekvenser rundt om i verden i øjeblikket.

Nu kan en ny være på vej.

Den 39-årige sygeplejerske Jaclyn Peters bor i den lille og afsidesliggende by Arau i Guyana, som er omkranset af regnskov og kunne ligne noget fra et postkort.

Men idyl er det småt med i disse dage. I stedet presser frygten sig på.

Frygten for at spændingerne med nabolandet Venezuela udvikler sig til en decideret krig.

»Vi er bange. Rædselsslagne,« siger Jaclyn Peters til Nyhedsbureauet AFP.

For nylig stemte hele 95 procent af befolkningen i Venezuela for at annektere området Esequibo, som landet har gjort krav på i mere end 100 år.

»Det svarer til, at Danmark laver en afstemning om at annektere Skåne,« har journalist Lasse Yde Hegnet, der har beværtet flere podcasts om Latinamerika og har fulgt verdensdelen tæt i mange år, tidligere forklaret til B.T.



En udsigt fra landsbyen Arau, hvor spændingerne mellem Guyana og Venezuela kan mærkes. Foto: Roberto Cisneros/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere En udsigt fra landsbyen Arau, hvor spændingerne mellem Guyana og Venezuela kan mærkes. Foto: Roberto Cisneros/AFP/Ritzau Scanpix

Esequibo udgør over to tredjedele af Guyanas samlede areal, og her ligger den lille landsby Arau. Blot ti kilometer fra grænsen til Venezuela.

Folkeafstemningen i Venezuela blev sat i værk af den venezuelanske præsident Nicolás Maduro – og kom i stand efter, at det tyndtbefolkede område pludselig fik en helt ny betydning.

Årsagen? At ExxonMobil i 2015 opdagede store mængder olie i området.

Så store, at Guyana med sine omkring 800.000 indbyggere fra den ene dag til den anden blev det land i verden med de største reserver af råolie målt per indbygger.

Venezuelas præsident Nicolás Maduro holder et kort over Venezuela, hvor også Esequibo er fremhævet. Foto: Prensa Miraflores/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Venezuelas præsident Nicolás Maduro holder et kort over Venezuela, hvor også Esequibo er fremhævet. Foto: Prensa Miraflores/EPA/Ritzau Scanpix

I september i år åbnede Guyana for, at olieselskaber kan byde på licenser til at lede efter mere olie i Esequibo med henblik på senere udvinding.

Efter at resultatet af den kontroversielle folkeafstemning lå klar, foreslog Nicolá Maduro at området skulle udråbes til en ny autonom provins. Samtidig beordrede han Venezuelas statslige olieselskab til at udstede olie-, gas- og minerallicenser i området.

Men Guyana anerkender ikke den venezuelanske folkeafstemning og anklager Maduro for at forsøge at annektere det olierige område.

Guyanas præsident Mohamed Irfaan Ali mener i stedet, at det bør være op til Den Internationale Domstol (ICJ), FNs primære juridiske organ at afgøre grænsestriden, men Venezuela hævder, at ICJ ikke har autoritet til at blande sig i konflikten.

Ifølge Jaclyn Peters er Venezuela begyndt at patruljere i området med både og helikoptere, og hun frygter, at nabolandet indleder en krig for at erobre Esequibo.

Hun er bestemt ikke den eneste.

»Hvis der er én ting, vi ikke vil have her i Sydamerika, er det krig,« sagde Brasiliens præsident Lula da Silva forrige uge.

På sin side hævder Venezuela, at den nuværende grænse mellem de to lande, som blev fastlagt i 1899, er uretfærdig, og at Esequibo hørte under Venezuela, da området var under spansk koloniherredømme.

Når Esequibo netop nu bliver en varm kartoffel, kan det skyldes andet og mere end muligheden for oliemilliarder.

Politiske analytikere i Venezuela vurderer, at folkeafstemningen er et forsøg fra Nicolá Maduro på at skaffe opbakning til landets regering frem mod næste års præsidentvalg.

Venezuela har i årevis været i en dyb krise og er et af de fattigste lande i Latinamerika. 76 procent af befolkningen lever i fattigdom, og mindst en fjerdedel – cirka 7,7 millioner mennesker – er flygtet ud af landet, skriver POV International.

Venezuelas og Guyanas præsidenter skal efter planen mødes på torsdag til nye samtaler i forsøget på at få løst konflikten.

Imens holder Jaclyn Peters, Guyana – og resten af verden vejret.