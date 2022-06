Lyt til artiklen

Der er stadig et stykke vej før Vladimir Putins drøm om, at 'befri' Donbas-regionen går i opfyldelse.

Fremskridtene har været meget begrænsede, og russerne er derfor nu begyndt at grave defensive stillinger i Kherson nord for Krim.

Men konsekvenserne af det kan blive, at krigen i Ukraine går ind i en ny fase. Sådan fortæller den norske forsvarschef Eirik Kristoffersen til Dagbladet.

Han understreger, at det kan blive en krig, der »minder mere og mere om Første Verdenskrig,« der udviklede sig til at blive en skyttegravskrig.

»De graver sig ned, og går i forsvarspositioner. Den menneskelige lidelse bliver enorm. Hele byer bliver ødelagt. Dette er en krig, der er gået ind i en fase af en udmattelseskrig. Det er meget alvorligt for Ukraine, som mister mange mennesker,« siger Kristoffersen til mediet.

Han frygter, at krigen vil blive langvarig og bære endnu større præg af elendighed.

Han opfordrer derfor landene til at finde en politisk løsning på konflikten og har bedt sin russiske kollega, forsvarschef Gerasimov, om at tage affære for at stoppe krigen.

Men her lød svaret, at »det er Putin, der er gået i krig, og at det er Putins ansvar.«