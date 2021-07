Coronapandemien er tilsyneladende ikke helt færdig med USA.

»Steder som Missouri, hvor intensivafdelingerne er fyldte, vil se overraskende meget død,« siger Jonathan Reiner.

CNNs medicinske analytiker kommenterer på den seneste spredning af Delta-varianten, der er i færd med at slå hårdt ned flere steder i landet.

Det sker eksempelvis i hotspot-områder som Florida, Louisiana, Arkansas, Nevada og netop Missouri, der tilsammen står for en tredjedel af alle nye smittede i USA – og generelt er fællesnævneren for mange af de steder, hvor smitten i øjeblikket stiger voldsomt, at vaccinationstilsutningen omvendt er lav.

En amerikaner får sin vaccine. Foto: FREDERIC J. BROWN Vis mere En amerikaner får sin vaccine. Foto: FREDERIC J. BROWN

Stater om Alabama, Mississippi and Arkansas er eksempelvis de eneste stater, hvor færre end 35 procent af indbyggerne er fuldt vaccineret, og de ligger alle i top-10 over de hårdest ramte steder i USA.

Tag førnævnte Missouri.

Herfra fortæller lægen Howard Jarvis, at der er én gennemgående fællesnævner for de coronasyge patienter, der bliver indlagt. De er ikke vaccineret.

»Jeg kan se fortrydelsen i deres ansigter. Vi spørger dem alle, fordi det er nødvendigt info, om de er vaccineret. Og det er tydeligt, at mange af dem fortryder,« siger Howard Jarvis.

På Mercury-hospitalet i byen Springfield, Missouri er 91 procent af patienterne tilknyttet respiratorer, og mange er i 20erne, 30erne og 40erne. På landsplan ramte 99 procent af alle covid-19-relaterede dødsfald i juni uvaccinerede personer.

Det ser dog ud til at være et generelt problem i USA, at færre nu lader sig vaccinere med tilgængelige vacciner.

Ifølge CNN fik 246.000 amerikanere i snit første stik hver dag i den seneste uge, hvilket er en tilbagegang på hele 88 procent i forhold til april, hvor tilslutningen toppede. Tallene for andet stik ser ud på samme måde: Her fuldførte 278.000 amerikanere i snit vaccinationen hver dag i den seneste uge, hvilket er et fald på 84 i forhold til april.

I øjeblikket er 48 procent af alle indbyggere i USA over 12 år vaccineret.

Et vaccinationscenter i Los Angeles. Her er ikke et øje. Foto: ROBYN BECK Vis mere Et vaccinationscenter i Los Angeles. Her er ikke et øje. Foto: ROBYN BECK

Senest blev der 12. juli indrapportet lige over 23.000 nye smittede i USA, og tallet er i den forgange uge steget dag for dag.

Som USAs ledende statsepidemiolog Anthony Fauci for nylig har sagt: »Vi behøver virkelig at få flere vaccineret, for det er løsningen. Vaccinen vil beskytte mod virussen.«

I alt er mere end 600.000 amerikanere død af covid-19.