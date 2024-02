En voksen person er død i Irland af at have fået mæslinger. Det skriver BBC.

Det er det første bekræftede tilfælde af mæslinger i år i Irland.

I de tidligere år var der fire tilfælde i 2023, to i 2022, ingen i 2021 og fem tilfælde i 2020.

BBC skriver, at sundhedsmyndigheder i Storbritannien og Europa i øjeblikket advarer om stigninger i antallet af mæslingetilfælde.

Mæslinger er uhyre smitsomt og får man sygdommen, så oplever man som regel høj feber og et karakteristisk udslæt.

Sygdommen smitter ofte, når de syge hoster og nyser.

Stigningen i sygdommen skyldes ifølge myndighederne, at færre er blevet vaccineret mod sygdommen efter covid-19 epidemien.

For at holde mæslinger helt nede i befolkningen, så er det nødvendigt at 95 procent af befolkningen er vaccinerede.

I 2019 var vaccinationsraten 96 procent over Europa i gennemsnit. Efter coronaepidemien var tallet i 2022 faldet til 93 procent og mæslinger ses nu igen i Europa.

I England alene i sidste uge var der 118 bekræftede tilfælde.