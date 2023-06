Billederne af hustagene, der stak op af vandet, gik verden rundt. Som et synligt bevis på den katastrofe, som ramte de lokale efter dæmningskollapset i Kherson.

Men selve oversvømmelserne er slet ikke den værste katastrofe.

Sådan lyder det fra nødhjælpsorganisationen Læger Uden Grænser, som frygter en langvarig krise i det oversvømmede område med frygtelige konsekvenser for lokalbefolkningen.

»Sundhedsvæsenet i Ukraine er allerede overbelastet på grund af krigen. Bruddet på Kakhovka-dæmningen er en potentiel sundhedskatastrofe,« siger Michalis Papageorgiou, som er vand- og sanitetsekspert hos Læger Uden Grænser, til Dagbladet.

Vandstanden steg med over 15 meter, efter at dæmningen kollapsede for 10 dage siden.

Den er begyndt at falde igen, men 32 ukrainske og 14 russiskbesatte bosættelser står stadig under vand ved Dnipr-flodens udløb nær Kherson by.

Foreløbig er 10 personer bekræftet omkommet under oversvømmelserne, mens 41 fortsat meldes savnet i de ukrainskkontrollerede områder på flodens vestbred.

Mange beboere er blevet evakueret, men ifølge Læger Uden Grænser står hele området over for en sundhedskrise.

Et luftfoto viser oversvømmelsernes omfang, som de så ud 10. juni. Foto: Stringer/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Et luftfoto viser oversvømmelsernes omfang, som de så ud 10. juni. Foto: Stringer/Reuters/Ritzau Scanpix

Det skyldes både den manglende adgang til rent drikkevand, og at det stillestående vand, oversvømmelserne har efterladt i de berørte områder, skaber perfekte betingelser for bakterier og sygdomsbærende myg.

»Situationen er alvorlig. Kolera og diarré er sygdomme, der let kan behandles, men hvis mange bliver syge samtidig, bliver sundhedsvæsenet alvorligt belastet, siger Michalis Papageorgiou.

Det anslås, at 700.000 personer fik deres rene drikkevand fra det vandreservoir, som den nu kollapsede Novo Kakhovka-dæmning inddæmmede.

Dæmningen ligger i den russiskbesatte del af Kherson-regionen.

Årsagen til kollapset er omdiskuteret. Ukraine og Rusland benægter begge at stå bag og anklager modparten for at være den skyldige.