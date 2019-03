Stemningen er anspændt og afventende i New York. Onsdag aften blev bossen for Gambino-familien Francesco ’Franky Boy’ Cali likvideret foran sit hjem i Staten Island.

Nu vælter det frem med teorier om, hvem der stod bag. Meget tyder på, at drabet på den 54-årige mafiaboss med tætte forbindelser til den sicilianske mafia bliver starten på en krig.

Francesco ’Franky Boy’ Cali gik onsdag aften ud på vejen foran sit hjem, da han hørte lyden af en bil, der bragede ind i hans bil, som stod parkeret foran hans hjem.

Sammenstødet var en fælde, der skulle lokke ham ud af huset. Kort efter blev han skudt seks gange og kørt over af en firehjulstrækker.

Frank Cali i 2018. Nu er han likvideret.

Likvideringen var det første drab på en mafiaboss i New York i 34 år. Men hvem stod bag og hvorfor?

Det spørgsmål arbejder politiet hårdt på at opklare, før situationen udvikler sig til åben krig.

Første finger er blevet peget i retning 73-årige Gene Gotti, der går under navnet ’Teflon Don’, skriver New York Post.

Han blev løsladt efter 29 års fængsel for seks måneder siden og er bror til den tidligere leder af Gambino-familien, John Gotti.

John Gotti, tidligere leder af Gambino-familien, beordrede for 34 drabet på Paul Castellano, lederen af Gambino-familien, så han selv kunne komme til tops. Nu er hans bror, Gene Gambino, under lup i kølvandet på drabet på Francesco 'Franky Boy' Cali, den netop likviderede boss i Gambino-familien.

For at forstå Gene Gottis eventuelle motiv, skal vi tilbage til 1985.

Her blev Gene Gottis bror, John, overhoved for Gambino-familien. Det gjorde han ved at beordre likvideringen af den daværende boss, Paul Castellano.

Den 70-årige Paul Castellano blev skudt foran en steak-restaurant på Manhatten, og herefter satte John Gotti sig på tronen i familien.

Men John Gotti døde i 2002 af kræft i en fængselscelle. Hans storebror Peter Gotti tog over. Da Peter så også røg i fængsel, skiftede magbalancen i Gambino-familien, så den sicilianske fraktion kom til magten.

Den nye boss var Domenico Cefalu, der så i 2015 overdrog magten til den netop likviderede Francesco ’Franky Boy’ Cali.

Den likvidering skete altså kun seks måneder efter, at Gene Gotti blev løsladt efter 29 år i fængsel.

Han har krav på en fremtrædende position i Gambino-familien, og nu undersøger politiet så, om han har forsøgt at fremskynde den proces ved at gå sin bror, John, i bedene – og fjerne den siddende boss for selv at komme op i rækkerne.

Det bekræfter kilder overfor New York Post.

En anden teori er, at der er ved at udbryde krig mellem de fem berygtede mafia-familier i New York.

Politiet arbejder på at opklare drabet på Francesco "Franky Boy" Cali.

De fem familier består af de berygtede mafia-organisationer: Genovese-, Luchesse-, Colombo-, Bonnanno- og altså Gambino-familien.

Var det i virkeligheden de fire andre familier, der var blevet enige om at tage livet af Gambino-bossen? Eller måske nogle af familierne?

Allerede torsdag skrev flere amerikanske medier, at det er en mulighed, politiet undersøger.

Og flere ting tyder på, at det kan være et realistisk scenarie, forklarede Joe Peters, anklager i flere sager mod mafiaen, i dag på Fox and Friends.

Samme dag som Francesco ’Franky Boy’ Cali blev likvideret, blev to ledende skikkelser i den rivaliserende Bonnano-familie frikendt for afpresning og andre kriminelle aktiviteter.

Joseph Cammarano Jr., en af bosserne i Bonnano-familien, og hans såkaldte consiglieri – eller tætte rådgiver – John ’Porky’ Zanocchio, kunne forlade retten på fri fod.

Ugen forinden døde en af de ledende skikkelser i Colombo-familien, Carmine ’The Snake’ Persico, i fængslet som 85-årig.

Udviklingen i de to familier kan have bidraget til at ændre spillereglerne, mener Joe Peters:

»Når der sker forandringer, opstår der muligheder, og folk, der gerne vil tage kontrol, forsøger at rykke op i hierarkiet,« siger han.

Politiet kalder de mange gisninger, som strømmer frem i de amerikanske medier, for ’rygter’.

Men politiet får travlt. I dag fortalte flere tidligere medlemmer af mafiaen til USA Today, at drabet på Francesco ’Franky Boy’ Cali uanset hvad vil få blodige konsekvenser.

John Alite, tidligere lejemorder for Gambino-familien, mener, at drabet på Francesco Cali kommer til at udløse en blodbad.

De forklarede, at mens politiet efterforsker sagen, gør flere medlemmer af Gambino-familien det samme for at finde ud af, hvem der har dræbt deres boss.

»Hvis det her stadigvæk er mafiaen, så skal ham, der skød, dræbes,« sagde John Alite, en tidligere lejemorder for Gambino-familien til USA Today:

»Det samme skal alle, der hjalp ham. Alle, der har haft noget med det her mord at gøre, om det er mafia-relateret eller ej - et par gutter skal slås ihjel nu.«

Politiet har endnu ikke foretaget nogle anholdelser i sagen.