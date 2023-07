Koh Samui.

Det er hvide sandstrande, smukke templer og lækre, lækre hoteller med infinity pools.

Men for tiden frygter myndighederne, at ferieparadiset kan blive en katastrofezone.

Turisterne vælter nemlig til øen i øjeblikket, mens regnen ikke falder.

Og det har sat øens vandforsyning under et gevaldigt pres, der ikke er til at se en ende på lige foreløbig.

Det skriver The Guardian.

Sutham Samthong, øens viceborgmester, fortæller til avisen, at de er i gang med at hente vand ind fra andre områder og private reservoirer. Han håber, at de med forsigtig håndtering af vandet kan klare sig to måneder endnu.

Herefter falder regnen forhåbentlig.

»Vi hviler ikke på laurbærrene. Vi forsøger at løse problemet. Vi vil ikke have myndighederne til at annoncere, at Koh Samui er et katastrofeområde,« siger Sutham Samthong.

Det er ikke unormalt, at den smukke ferieø mangler vand i den tørre sæson fra marts til maj, men det er værre i år, og man antager, at det er vejrfænomenet El Niño, der er årsag til det.

En kvinde, der arbejder i en massagesalon, fortæller til The Guardian, at der de seneste tre måneder kun er kommet vand ud af hanerne en eller to dage om ugen.

»På et tidspunkt var det helt væk, og der kom intet vand ud hele ugen.«

Under coronapandemien faldt antallet af åbne hotelværelser på øen til omkring 5.000, og det hjalp på vandproblemerne. Men siden er antallet igen steget til 25.000, som det også var i 2019.

Og synderen? Turismeindustrien.

Øens mange spaer, hoteller, pools og resorts sluger store mængder af det vand, der kommer til øen, mens det er de lokale, der ender med at stå med problemerne, fordi de modsat de store hoteller ikke har råd til bare at købe fra et andets sted, oplyser Kannapa Pongponrat Chieochan, der har forsket i vandproblemerne på Koh Samui.