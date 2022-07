Lyt til artiklen

Højere lønninger, gratis bolig og kontante bonusser.

Det er, hvad flere hoteller i Spanien og Portugal nu smider i puljen i et forsøg på at lokke mere personale til.

For de to populære rejsedestinationer oplever i øjeblikket en enorm personalemangel.

En mangel, der kan skabe problemer på både hoteller, barer og restauranter. Det skriver mediet The Sun.

Turismechefer kæmper for at besætte de knap 200.000 ledige stillinger fordelt på feriehotspots i begge lande.

Den store personalemangel skyldes, at mange hotel- og restaurantansatte har mistet deres arbejde i forbindelse med covid-19, der satte en stopper for internationale rejser.

Og her er mange ikke vendt tilbage til branchen.

Derfor må hoteller forsøge at kickstarte hele hotelbranchen igen, lyder det fra Gabriel Escarrer, der er administrerende direktør for hotelkæden Melia.

»Mange medarbejdere har besluttet at flytte til andre sektorer, så vi starter en industri fra bunden, og vi er nødt til at kæmpe for talent,« siger han.

Og der kan virkelig blive brug for tjenere til at servere kolde drinks på hotellerne.

Spanien og Portugal er nemlig nogle af de lande i Sydeuropa, hvor man lige nu oplever ekstrem sommervarme.