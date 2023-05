Efterretningstjenesten i Paris frygter voldsomme uroligheder i forbindelse med 1. maj-demonstrationer.

Ifølge de franske efterretningsmyndigheder forbereder politiet i hovedstaden sig på flere tusinde voldelige demonstranter, skriver det franske medie BFMTV.

Frygten kommer især efter den pensionsreform landets præsident, Emmanuel Macron, fik igennem tidligere på måneden.

Da den blev vedtaget, gik flere tusinde franksmænd på gaderne i store protester.

Byens politichef, Laurent Nunez, fortæller, at der bliver slået yderst håndfast ned på dem, der i dag måtte lavde ballade på gaden.

»Vi vil reagere ekstremt fast over for bøller og ballademagere, der kommer for at skabe problemer, og vi vil få de grupper opløst, så fagforeningerne kan demonstrere,« siger politichefen.

Ifølge BFMTV forventes op mod 100.000 mennesker i dag at gå på gaden i Paris, ifølge et notat fra den franske efterretningstjeneste.

Udover de mange ekstra betjente på gaderne vil myndighederne også sende droner i luften i flere franske storbyer, skriver Le Parisien.