Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Krigen i Ukraine har givet Aleksej Navalnyjs bagland uventet grund til at frygte for den fængslede oppositionspolitikers sikkerhed.

»Vores vurdering af, hvor skør Putin egentlig er, har været forkert,« som støtten Leonid Volkov udtrykker det over for The Guardian.

Med andre ord har man haft den opfattelse, at Aleksej Navalnyj næppe risikerede at lide en pludselig død i fængslet, fordi den russiske præsident, Vladimir Putin, derved ville sætte sit omdømme på spil.

»Verden kiggede på, så han var på den måde beskyttet,« fortæller Leonid Volkov om, hvordan man tidligere så på situationen, som nu er blevet vendt på hovedet med den russiske invasion af Ukraine:

Alexei Navalny i oktober 2022 i et videolink fra fængslet i forbindelse med et retsmøde. Foto: YULIA MOROZOVA Vis mere Alexei Navalny i oktober 2022 i et videolink fra fængslet i forbindelse med et retsmøde. Foto: YULIA MOROZOVA

»Men Putin er ligeglad med sanktioner og med internationale reaktioner.«

Navalnyj-baglandet håber dog nu på, at netop krigshandlingerne i Ukraine indirekte alligevel kan være med til at holde Putin-kritikeren i live i fængslet.

Muligvis som en brik i eventuelle fredsforhandlinger.

»Putin er tilsyneladende ikke synderlig i kontakt med virkeligheden, men han må trods alt tænke fremtidige scenarier,« siger Leonid Volkov:

Alexei Navalny umiddelbart efter sin anholdelse i begyndelsen af 2021. Foto: Alexander Zemlianichenko Vis mere Alexei Navalny umiddelbart efter sin anholdelse i begyndelsen af 2021. Foto: Alexander Zemlianichenko

»Under de omstændigheder kunne Navalnyj potentielt blive en del af forhandlingerne. Det kunne blive meget afgørende.«

Aleksej Navalnyj har siddet fængslet siden februar 2021, hvor hans helbredsmæssige tilstand flere gange været genstand for stor bekymring.

Og nu igen.

For Leonid Volkov fortæller, at oppositionspolitikeren er blevet flyttet til en lillebitte celle på kun få kvadratmeter, efter at de russiske myndigheder i sidste uge besluttede sig for at sende ham i isolation.

Samtidig må han derfor nu kun få besøg af sine advokater – som ikke længere må få lov at se ham, da al kommunikation skal foregå gennem et uigennemsigtigt glasparti.

»Jeg må indrømme, at situationen er rigtig dårlig, for nu er hans kommunikation med verden udenfor blevet meget begrænset,« siger Leonid Volkov:

»Hans helbred er truet, og hans fysiske tilstand kan blive meget forværret.«