»Det bliver ikke værre end det her.«

Syv dage er nu gået, siden den fireårige australske pige Cleo forsvandt sporløst fra det telt, hun lå og sov i sammen med sin familie på en campingplads.

Siden har man ledt intenst efter hende – men de spor, der indtil videre er fundet i sagen, tegner et mørkt billede.

Det fortæller den ledende efterforsker på sagen, kriminalinspektør Rod Wilde fra Western Australia Police, ifølge ABC News, og forklarer, at eftersøgningen indtil videre »ikke har ført os nogen steder hen«:

»Dét, sammen med nogle af beviserne, som vi har fundet i teltet og det nærliggende område, får os til at tro, at der muligvis var en anden involveret i hendes forsvinden,« siger han om den nuværende status på efterforskningen i tv-programmet 'Today'.

Allerede torsdag luftede politiet første gang teorien om, at den lille pige kunne være blevet kidnappet fra teltet på en campingplads nord for Carnarvon natten til lørdag.

Årsagen til, at man arbejder med den teori, er, at den fireårige Cleo ikke menes at være høj nok til, at hun selv kunne nå lynlåsen i toppen af teltet, åbne den og derefter forsvinde.

Sammen med sine forældre og lillesøster havde hun lagt sig til at sove i teltet, hvor forældrene lå i et rum, mens de to piger lå et andet.

Arkivfoto af Cleo Smith. Foto: Western Australia Police Force Vis mere Arkivfoto af Cleo Smith. Foto: Western Australia Police Force

Omkring klokken 01.30 den nat stod Cleo op og bad sin mor om en tår vand, skriver CNN. Bagefter lagde de sig til at sove igen.

Da moderen, Ellie Smith, vågnede ved seks-tiden, stod teltet i pigernes side åbent, og hendes ældste datter var væk. Den yngste datter lå endnu i sin vugge.

I tv-programmet 'Today' fortæller den ledende efterforsker, Rod Wilde, videre, at man arbejder døgnet rundt for at finde ud af, hvor Cleo er, så hun kan komme hjem til sin familie:

»Det bliver ikke værre end det her. Det ved vi. Vi føler dybt for forældrene,« siger han ifølge ABC News.

På et pressemøde torsdag offentliggjorde myndighederne, at man har besluttet at udlodde en dusør på en million australske dollar – svarende til 4,8 millioner danske kroner – for information, der kan føre til, at pigen bliver fundet.