For to år siden blev Lombardiet i det nordlige Italien ramt af en kæmpe coronabølge med høje dødstal og forfærdelige billeder fra hospitalerne i byerne Bergamo og Milano.

På grund af den voldsomme spredning af smitte i Kina valgte Italien i går at indføre obligatorisk indrejsetest af rejsende fra landet.

Og testene har vist, at hele 52 procent af de indrejsende fra Kina er smittet med coronavirus, skriver BBC.

»Kina har en meget stor befolkning, og der er begrænset immunitet. Det ser ud til at være et miljø, hvor vi kan se en eksplosion af en ny variant,« siger dr. Stuart Campbell Ray, ekspert i infektionssygdomme ved John Hopkins University, til nyhedsbureauet AP.

En stor del af vaccinationen i Kina fandt sted for mere end et år siden, hvilket betyder, at meget af immuniteten er aftaget i verdens mest befolkede land.

Trods stigende smitte med coronavirus i Kina er det på nuværende tidspunkt usikkert, hvorvidt det vil få nogen betydning for coronasituationen i Danmark.

»Covid-19-situationen i Kina er en meget stor udfordring for det kinesiske sundhedsvæsen og samfund. Det er til gengæld tvivlsomt, hvorvidt dette vil have nogen betydning for covid-19-situationen i Danmark aktuelt,« sagde Henrik Ullum, direktør i Statens Serum Institut (SSI), i går i en skriftlig kommentar til Ritzau.

USA, Japan og Indien har taget samme beslutning om test af indrejsende fra Kina, mens Australien og Storbritannien valgte en anden vej, skriver BBC.