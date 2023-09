Sommeren 2023 kommer til at stå tilbage som en voldsom en af slagsen i Europa.

Flammer, nødsituationer og voldsomme temperaturer har hærget især Sydeuropa, men også i USA har der været ekstreme temperaturer og store problemer.

Og det er der stadig.

I Texas frygter de netop nu det værste, mens temperaturerne ifølge CNN mange steder flere dage i træk har været over 40 grader.

Det fører nemlig til et »abnormt højt« elforbrug i delstaten, hvor man i forvejen har et følsomt elnetværk, der før har været overbelastet med store konsekvenser til følge.

Derfor har USAs energistyrelse, US Energy Department, udstedt en nødordre, der har til formål at holde lyset tændt i Texas ved, for eksempel, at lade kraftværkerne i delstaten forurene mere end normalt.

»Der er en nødsituation i Texas på grund af mangel på elektrisk energi, mangel på faciliteter til produktion af elektrisk energi og andre årsager,« siger Jennifer Granholm, USAs energiminister, om situationen.

Rekordhøje temperaturer har ramt forskellige texanske byer, herunder San Antonio og Dallas, der har oplevet 42 grader for første gang, siden man er begyndt at registrere det.

Electric Reliability Council of Texas, som fører tilsyn med elnettet, der forsyner 90 procent af delstatens kunder, indgav en anmodning om en nødordre onsdag.

ERCOT advarede om, at strømafbrydelser kunne blive nødvendige, hvis efterspørgslen ikke sænkes, eller der ikke kan tilføjes yderligere forsyning.

Samtidig blev delstatens borgere bedt om at tænke over, hvor meget strøm de bruger.

Delstatens elnet har længe været afskåret fra store dele af resten af landets elnet for at undgå for megen føderal indblanding, og det giver nogle gange delstaten problemer med at udbyde nok elektricitet i presse situationer.

Mest markant - og katastrofalt - var det i februar 2021, da flere vinterstorme lammede delstatens elnet og ledte til mangel på vand, mad og varme.

Flere end 4,5 millioner hjem og virksomheder havde ingen strøm, for manges vedkommende i flere dage, og mindst 246 personer mistede livet på grund af nedbruddet.