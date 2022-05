I starten af krigen regnede mange iagttagere med, at Ukraine ville blive løbet fuldstændig over ende på få dage.

Sådan er det bestemt ikke gået – men nu kan ukrainernes succes få frygtelige konsekvenser.

Paradoksalt nok for den ukrainske befolkning.

Det frygter i hvert fald formanden for udvalget for udenlandske relationer i Senatet, demokraten Bob Menendez.

»En af mine bekymringer er, ironisk nok, at jo større succes ukrainerne har, desto større er risikoen for, at Putin vil gøre noget, fordi han er ved at tabe og bliver nødt til at redde ansigt på hjemmefronten,« siger Bob Menendez ifølge The Independent.

'At gøre noget' skal her forstås som noget drastisk. Meget drastisk.

»Som et resultat heraf kan risikoen for (at russerne gør brug af, red.) kemiske våben, biologiske våben eller taktiske atomvåben stige,« fortsætter Bob Menendez.

At russerne er presset i krigen, er en opfattelse, som det britiske forsvarsministerium deler.

Bob Menendez. Foto: POOL Vis mere Bob Menendez. Foto: POOL

I sin seneste efterretningsrapport, som blev udgivet mandag morgen, estimerer briterne, at hele 25 procent af de over 120 russiske bataljoner – som blev indsat ved krigens begyndelse – har lidt så store tab, at de reelt ikke er kampdygtige.

For at gøre ondt værre for russerne, skulle nogle af eliteenhederne være blandt dem, der har lidt de største tab på slagmarken i Ukraine.

»Det vil sandsynligvis tage år for Rusland at genopbygge disse styrker,« skriver det britiske forsvarsministerium i efterretningsopdateringen.

Ifølge Bob Menendez er der især en 'reel bekymring' for, at Putin tyer til kemiske våben i Ukraine, fordi han har vist sig villig til at bruge dem tidligere.

