Det er med livet som indsats, at britiske fængselsbetjente håndterer dømte terrorister.

Op mod 200 radikaliserede fanger med tilknytning til islamisk ekstremisme sidder lige nu i landets fængsler.

Her frygter man terrorangreb inspireret af Islamisk Stat mod de betjente, som arbejder med de indsatte på daglig basis.

To indsatte fik i denne måned livstid for et angreb i januar, hvor de forsøgte at dræbe en fængselsbetjent med improviserede våben.

To indsatte fik i denne måned livstid for et angreb i januar, hvor de forsøgte at dræbe en fængselsbetjent med improviserede våben.

Under angrebet, som angiveligt var inspireret af Islamisk Stat, havde fangerne også falske selvmordsveste på sig, skriver The Independent.

De forsøgte at dræbe betjenten bagfra, da han låste en dør op. Begge fanger blev dog overmandet af flere betjente.

Ifølge det britiske medie er det ét ud af fire terrorangreb i det seneste år, hvor det angiveligt er løsladte eller fængslede fanger, som står bag.

I det seneste angreb havde begge mænd fået smuglet propaganda fra Islamisk Stat ind i det topsikrede fængsel på et hukommelseskort og en mobiltelefon.

De to fanger forsøger at dræbe betjenten, mens han låser en dør op.

Den ene af mændene var fængslet for at planlægge en halshugning af en britisk soldat. Den anden mand blev først radikaliseret, mens han sad fængslet.

Truslen fra fængslede terrorister og radikaliserede indsatte får eksperter til at råbe vagt i gevær.

Den tidligere fængselsdirektør Ian Acheson, som stod i spidsen for en undersøgelse af islamisk ekstremisme i fængslerne for fire år siden, frygter, at den nuværende situation kan fære til gidselssituationer og drab på betjente.

»Fanger, som er fængslet på grund af terrorisme, er små i antal, men den skade, som de kan påføre samfundet, er stor. Efter adskillige fejlslagne forsøg på at skærpe sikkerheden og overvågningen i fængslerne bør vi gøre noget for at løse det nu,« siger han.

Fængselsbetjente tilbageholder to indsatte, som angiveligt forsøgte at begå et terrorangreb i et topsikret fængsel tilbage i januar. Foto: Metropolitan Police

Regeringen har iværksat en undersøgelse af sikkerheden omkring fængslede terrorister og også diskuteret muligheden for længere straffe.

I Storbritannien sidder 243 indsatte i fængsel med terrorrelaterede domme. Af dem udgør langt størstedelen person med tilknytning til islamisk ekstremisme.

I Danmark og andre europæiske lande er man også bekymret for den radikalisering, som sker i fængsler. Det fremgik blandt andet af vurderingen af terrortruslen fra Center for Terroranalyse (CTA) i 2018.