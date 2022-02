Mens hele Vesten holder vejret og afventer, om Rusland invaderer Ukraine, stiger frygten hos ukrainerne.

Det beretter B.T.s udenrigskorrespondent Jakob Illeborg, der befinder sig i orkanens øje i Kiev.

Den ukrainske hovedstad er den største by i Ukraine og ligger kun halvanden times kørsel fra den hviderusiske grænse, hvor russerne står klar med et arsenal af tanks, missiler og tusindvis af tropper.

Derfor forventes millionbyen også at blive særligt hårdt ramt ved en invasion, og det kan mærkes blandt befolkningen:

B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, er tilstede i Ukraine.

»Stemningen har ændret sig markant det seneste døgn. Indtil i går var der ikke mange, der troede på, at russerne ville komme, og det har simpelthen ændret sig nu,« fortæller Jakob Illeborg, der har befundet sig i Ukraine siden tirsdag.

»Nu er de skide bange. Der er mange, der ikke ved, om de skal blive her i byen, eller om de skal se at komme afsted. Der er også mange, der siger, at de ikke kan tænke på det eller overskue det, og det er også bekymrende,« siger han.

Ifølge Illeborg er der flere forskellige kategorier af folk, der alle reagerer forskelligt:

»Der er dem, der ikke vil tænke på det. Der er dem, som tænker på det, men som ikke ved, hvad de vil. Og så er der dem, der har en klar holdning til det, og dem er der er en del af,« siger han og fortæller, at der også er kampgejst hos en del ukrainere, der tilsyneladende ikke bare har tænkt sig at overgive sig til russerne.

Billeder af det russiske og belarussiske militær, der holder øvelse tæt på Ukraine søndag. Foto: BELTA

»Især blandt mændene er der en del, der siger, at de bliver og slås, og at de gerne dør, hvis det er det, der skal til Der er ingen tvivl om, at som det er nu, så er der både stædighed og kampgejst.«

Det vides endnu ikke, hvornår Rusland planlægger et angreb, men stormagten har opstillet tusindvis af tropper næsten hele vejen rundt om Ukraine, og da den amerikanske regering fredag aften dansk tid meldte ud, at en invasion var nær og kunne ske når som helst, gik alvoren op for mange.

Indtil da havde ukrainerne ifølge Illeborg ellers taget det rimeligt roligt, da de efterhånden er ret vante til truslen fra Rusland. Men det har altså nu ændret sig.

»Der er ingen fornemmelse af panik endnu, men der er en stemning af hastigt stigende bekymring«, siger han og tilføjer:

Grafik over, hvordan de russiske tropper har omringet Ukraine.

»Kiev ligger helt vildt tæt på den hviderusiske grænse. Og vi ved, at der er hviderusiske raketbataljoner og tanks på den anden side af grænsen, og man regner med, at der bliver sendt raketter og missiler ind over Kiev.«

Ifølge Illeborg virker Ukraine ikke voldsomt godt forberedt på krig.

»Jeg har ikke set særlig meget ukrainsk militær, så jeg kan godt forestille mig, at det bliver noget rigtig rod, hvis der kommer et angreb. Der er heller ingen masterplan for, hvordan man får fem millioner mennesker ud af byen,« siger han.

En del folk har planer om at flygte ud til venner eller familie nær den polske grænse mod vest, men der er kun en motorvej mod Polen.

Det ukrainske politi og hjemmeværn holder søndag formiddag øvelse i Skadovsk distriktet i det sydlige Ukraine. Foto: OLEG PETRASYUK

»Hvis der pludselig er millioner, der skal afsted, så bliver der fuldstændig kaos,« siger Illeborg, der indtil videre selv er ved godt mod.

»Det gør selvfølgelig også indtryk på mig. Og jeg er godt klar over, at missiler ind over Kiev lige så godt kan ramme mig som alle mulige andre. Og jeg er også klar over, at en bilkø ud af Kiev vil være den samme for mig som for alle andre. Så jeg skal også passe på og tænke mig om,« siger han og afslutter:

»Men når man er afsted som mig, så handler det også om mavefornemmelse, og om man er bange. Og så længe, at jeg ikke er bange, så er det godt.«