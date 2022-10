Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

For første gang siden Cuba-krisen har russiske topembedsmænd åbenlyst truet med atomvåben.

Frygten for en atomkrig har nok derfor heller aldrig været større blandt mennesker over hele verden.

Men ifølge amerikanske topembedsmænd, så er risikoen fortsat minimal. Det skriver The New York Times.

Højtstående amerikanske embedsmænd siger, at de tror, ​​at chancerne for, at hr. Putin ville anvende et atomvåben, forbliver lave. De siger, at de ikke har set noget bevis for, at han flytter nogle af ​​sine nukleare aktiver, og en nylig Pentagon-analyse tyder på, at de militære fordele ville være minimale. Også omkostningerne for Putin kan ende med at være enorme.

Men de er langt mere bekymrede for muligheden nu, end de var i begyndelsen af ​​Ukraine-konflikten i februar.

Efter en række ydmygende tilbagetog, forbløffende høje tabstal og et dybt upopulært tiltag for at udnævne unge russiske mænd til tjeneste, ser Putin tydeligvis truslen fra sit atomarsenal som en måde at indgyde frygt og måske genvinde en vis respekt for Rusland, skriver mediet.

Vigtigst er det, at han kan se truslen om at frigive en del af sit lager af omkring 2.000 såkaldte taktiske atomvåben – sprænghoveder med lavere ydeevne, der kan bruges i mindre bomber, kortdistancemissiler eller artillerirunder – som en måde at afpresse indrømmelser, som han har været ude af stand til at vinde på slagmarken.

Nogle russiske militæranalytikere har foreslået at sprænge et taktisk våben over et fjerntliggende sted som Sortehavet som en demonstration, eller måske faktisk bruge et mod en ukrainsk militærbase.