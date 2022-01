Den amerikanske ambassade i den ukrainske hovedstad, Kiev, har anmodet det amerikanske udenrigsministerium om lov til at evakuere alt personale pånær det strengt nødvendige.

Det fortæller flere kilder til CNN.

Det sker under truslen om krig fra Rusland, der gennem de seneste måneder har flyttet tropper, kampvogne og artilleri til området langs den ukrainske grænse.

En talsperson for udenrigsministeriet har ingen kommentarer til historien, men understreger, at de altid planlægger efter forskellige scenarier:

»Det gør vi altid, så vi er klar i tilfælde af, at situationen bliver værre,« udtaler de.

Det er knap et døgn siden, at Ukraines efterretningsvæsen anklagede »besættelsesstyrker« for hemmeligt at have bragt militært materiel ind i landet fra Rusland, herunder brændstof, kampvogne, artilleri og mortérgranater.

Men samtidig fredag holdt USA's udenrigsminister, Antony Blinken, møde med sin russiske modpart, Sergej Lavrov, og her var der - relativt - positive ord fra sidstnævnte efterfølgende.

Sergej Lavrov udtrykte håb om, at de »højspændte følelser vil tage af«, og han kaldte dagens forhandlinger for »åbne og nyttige.«

Satellitfoto viser telte og russiske tropper i Yelnya i Rusland nær Belarus og knap fire timer fra Ukraines grænse. Foto: MAXAR TECHNOLOGIES Vis mere Satellitfoto viser telte og russiske tropper i Yelnya i Rusland nær Belarus og knap fire timer fra Ukraines grænse. Foto: MAXAR TECHNOLOGIES

Skal man tro CNN's kilder, er den ukrainske regering til gengæld ikke glade for udsigten til, at USA trækker diplomater og familier hjem med udsigten til potentiel krig.

Ifølge mediet har Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskij, kaldt et sådant træk en »overreaktion« over for Antony Blinken, men ifølge CNN's kilder kan en evakuering allerede ske i begyndelsen af den kommende uge.

Udenrigsministeriet i Danmark advarer også danskere om at udvise »ekstra forsigtighed«, hvis man rejser til Ukraine.

Den seneste melding fra Ukraines forsvarsministerie er ifølge CNN, at der er over 127.000 russiske tropper i området omkring Ukraiens østlige grænse.

Om Rusland rent faktisk har tænkt sig at invadere Ukraine, er der endnu næppe mange andre end højtstående russere, der ved med sikkerhed.

Flere danske eksperter ser det som mest sandsynligt, at Rusland spiller med musklerne, men modsat har CNN tidligere beskrevet amerikanske efterretninger, der angiveligt tyder på, at Rusland har planer om at indtage Kiev og tage magten fra den ukrainske regering.