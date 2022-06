Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Baseret på vores efterretninger planlægger russerne noget i nærheden af ​​Kharkiv.«

I fire måneder har den ukrainske kommandør Konstantin og hans enhed kæmpet mod de russiske styrker kun få kilometer væk fra Kharkiv. Nu stiger bekymringen for, at russerne er ved at planlægge noget i området.

Det fortæller han til The Guardian, der har besøgt ham og enheden, som er en del af militæret, men primært består af uerfarne frivillige.

Hver nat slukkes lysene i Kharkiv, så man ikke giver de russiske styrker nemme mål at skyde efter.

ARKIVFOTO af en beskadiget skole i Kharkiv. Skolen blev forleden ramt af et missilangreb. Foto: SERGEY BOBOK Vis mere ARKIVFOTO af en beskadiget skole i Kharkiv. Skolen blev forleden ramt af et missilangreb. Foto: SERGEY BOBOK

De seneste uger har beskydningen af byen ifølge de lokale myndigheder kostet 20 civile personer livet.

Herunder en otteårig pige.

»Fjenden planlægger noget, de samler tropper. Men vi ved ikke, hvad deres tidslinje er. Hver dag tester de vores linjer. De sendte rekognosceringsenheder ind for at se, hvor vores svagheder er, men vi har haft stor succes med at afvise dem,« siger Konstantin til The Guardian.

Til samme medie fortæller også den ukrainske soldat Andrii Mogyla, der tidligere arbejdede som softwareudvikler, at han tror, at Rusland kan 'iværksætte et nyt angreb i den nærmeste fremtid':

»Russerne begynder normalt med raketangreb, så kommer der tungt artilleri ind, og så rykker de ind med kampvogne og infanteri. Vi ser den første del ske allerede,« forklarer han.

Ovenstående er de ukrainske soldaters udlægning af sagen.