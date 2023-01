Lyt til artiklen

Plastikflasker. Gamle dæk. Udtjente køkkenapparater.

Drinafloden i Bosnien- Hercegovina er forvandlet til en losseplads.

Normalt er floden kendt som en af Europas perler på grund af dens smaragdfarvede vand og områdets unikke natur.

Hvert år valfarter turister fra hele Europa til stedet for at beundre skønheden eller sejle en tur på det fortryllende grønne vand.

Flere ton affald skæmmer nu den før så smukke Drina-flod i Bosnien Herzegovina.

Gennem længere tid har floden dog været skæmmet af store mængder affald, som folk har smidt fra sig, og de seneste dage har store mængder nedbør og oversvømmelser gjort problemet akut.

Derfor er det lige nu alt andet end naturlige juveler og naturlige skønhed, der møder de besøgende i området:

Tonsvis af affald har nemlig den seneste tid samlet sig i floden og ligger nu som et tæppe over vandet.

»Det er ikke bare en stor miljø- og sundhedsfare, men også en stor skam for os alle,« siger Dejan Furtula fra den lokale miljøorganisation Eko Centar Visegrad til Sky News.

Affald af enhver slags er blevet smidt i området gennem tiderne, og nu har det hele hobet sig op i floden.

Han anslår, at det vil tage op til et halvt år at rydde op i området.

»Den lokale affaldsplads har ikke engang kapacitet til at håndtere byens kommunale affald. Byens losseplads brænder hele tiden,« forklarer han.

Det er ikke første gang, floden ender som en enorm flydende losseplads, men kraftig regn og usædvanligt varmt vintervejr har fået mange floder og søer i Bosnien, Serbien og Montenegro til at gå over deres bredder. Flere områder er blevet oversvømmet, og mange mennesker har måtte forlade deres hjem.

Nu flyder alt fra køleskabe, flasker, tønder og dåser rundt i vandet.

Helt friske billeder fra Drina viser, hvordan affaldet hober sig op i området.

Ifølge Sky News anslås det, at omkring 10.000 kubikmeter affald har samlet sig i floden de seneste dage.