Tre personer, herunder et barn, er fundet dræbt i en lejlighed i Tyskland.

Det skriver flere tyske medier, blandt andet Bild og SWR.

Desuden er en mand – den formodede gerningsmand – selv alvorligt såret, men i live. Han er i politiets varetægt.

Politiets talsmand, Jürgen Faching, siger til WDR, at de fire personer formentlig er i familie med hinanden.

Alt sammen er foregået i den tyske by Montabaur nær Frankfurt.

Her har tysk politi været til stede i byen fra morgenstunden for at håndtere situationen.

Man har i flere timer forhandlet med den formodede gerningsmand, som havde forskanset sig i lejligheden. Det var en nabo, der slog alarm til politiet.

Ifølge politiet blev manden betragtet som værende psykisk syg, og man frygtede, at han ville gøre skade på sig selv. Derfor blev et større område afspærret i forbindelse med aktionen.

Efter timers forhandling fik politiet overbemandet ham i lejligheden – og indenfor fandt man de tre lig.

De blev erklæret døde på stedet.

Den formodede gerningsmand er blevet kørt til et nærliggende hospital. Ifølge de tyske medier er han mellem 30 og 40 år.

Politiets talsmand fortæller, at der er et mindreårigt barn blandt ofrene.

Ofrenes alder og dødsårsagen er ikke offentliggjort.