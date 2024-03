Tidligt torsdag morgen var en ung pige på vej i skole på Long Island, New York.

Da hun gik gennem Southards Pond Park, opdagede hun som den første et grusomt gerningssted, der snart skulle vise sig at være langt værre end først antaget.

Det skriver ABC.

Pigen nåede 'kun' at finde en afskåret venstre arm, før hun ringede til sin far, der straks tilkaldte politiet.

Kort efter ankom efterforskere til stedet, hvor de efter at have undersøgt området kunne konstatere, at armen ikke var den eneste afskårne kropsdel i parken.

Her fandt man nemlig også en højre arm. To ben. Ikke mindst et hoved.

Ikke nok med det, stammede de afskårne kropsdele ikke kun fra ét lig, skriver mediet.

Fredag kunne en retsmediciner meddele, at hovedet, den højre arm og et venstre ben stammede fra en voksen kvinde, mens resten af kropsdelene så ud til at stamme fra en mand.

Suffolk County Homicide Squad forsøger nu at identificere de to afdøde personer, ligesom der er en intens efterforskning i gang.

Lyt til kriminalredaktionens podcast 'På fersk gerning' her, eller hvor du plejer at høre podcast.