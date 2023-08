To personer mistede livet, og to blev såret, da en redningshelikopter mandag styrtede ned i et boligbyggeri i Florida.

Video optaget af styrtet viser helikopteren i en ukontrolleret spiral og med røg fra den bagerste del, mens en person råber i chok.

Tv-billeder taget med drone viser efterfølgende et kæmpestort hul i taget på boligbygningen.

Den ene af de to personer er allerede blevet identificeret af myndighederne. Det var en ansat hos redningsmyndighederne, 50-årige Terryson Jackson.

Den anden person er en voksen kvinde, som boede i den bygning, som helikopteren styrtede ned i.

»Omkring kl. 8.46 reagerede redningspersonale på en melding om et luftfartøj et sted i den sydøstlige del af Pompano Beach Airpark,« bekræfter Broward County Sheriff's department i en meddelelse.

»Den involverede helikopter er en BSO Fire redningshelikopter. Pompano Beach Fire Rescue transporterede to personer til et hospital i området,« tilføjer man.

Den afdøde, Terryson Jackson, blev 50 år. Foto: Broward County Sheriff's Department Vis mere Den afdøde, Terryson Jackson, blev 50 år. Foto: Broward County Sheriff's Department

Der var i alt tre personer ombord på helikopteren, da den styrtede ned.

Ud over de to dødsofre kom to andre personer til skade. De pådrog sig dog ikke livstruende skader og er registreret som værende i stabil tilstand.