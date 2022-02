Lyden af missiler, der slår ned og luftsirener, der hyler i natten, er lige nu lydtæppet i Kiev.

På et hotel i den ukrainske hovedstad befinder B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, sig.



»Der var flere missiler, der slog ned oven i hinanden. Vi kunne høre dem tæt på, det lød som torden, der blev ved og ved. Lige bagefter kunne vi høre artilleri meget tæt på. Lysglimtene lyste himlen op.«



»Det er måske skæbnenatten for Kiev,« siger Jakob Illeborg.

Men der er også en anden ting, der skræmmer ukrainerne.

Kun omkring 50 kilometer fra hovedstaden har russerne for nylig indtaget et vigtigt strategisk punkt. Nemlig lufthavnen i Hostomel. B.T.s mand på stedet fortæller, at russerne nu kan sende deres forsyninger og tropper ind i hovedstaden gennem en luftbro.

Men der er også en anden ting, der skræmmer ukrainerne.

»Det er ikke bekræftet endnu – men jeg har hørt fra CNN, at russerne gennem officielle kilder skulle have truet ukrainsk militær med, at hvis de ikke nedlægger våbnene, vil det gå udover deres familier efterfølgende«.

»Altså efter krigen vil de gå efter deres familier. Det er sådan en rigtig gangsterstrategi, som man normalt ikke forbinder med en hær. Men det viser altså noget om, at der bliver ikke lagt fingre imellem. Det syntes jeg ikke tegner godt for, hvordan de vil behandle civilbefolkningen. Det er en frygtens nat her i Kiev, fortæller B.T.s internationale korrespondent.

Både det amerikanske og britiske forsvarsministerium har meldt ud, at russerne nærmer sig Kiev fra flere fronter. Det kunne tyde på, at de vil afskære byen fra resten af landet.

»Vi er i nogenlunde sikkerhed her på hotellet. Men man frygter selvfølgelig for, hvad der sker med de civile ude i byerne, hvor russerne rykker ind nu,« lyder det fra Jakob Illeborg, mens en sirene hyler gennem røret fra Kiev.

Over 50.000 ukrainere er allerede flygtet ud af landet.