En tysk far har ikke kunnet få kontakt til sine to teenagedøtre i adskillige timer. Han ved ikke, om de er i live, eller om de er omkommet under de voldsomme oversvømmelser i Tyskland.

Han var på arbejde onsdag aften, da de store regnmængder tog til. Det fortæller han til det tyske medie Bild.

»Mens jeg var på arbejde, fik jeg en opringning fra mine børn om, at vandet var begyndt at stige. Og der kom bare mere og mere,« siger han til mediet.

Han er indbygger i Altenburg, som ligger i delstaten Thüringen i det centrale Tyskland. Det er et af de områder, hvor der meldes om forhøjet vandstand, mens situationen andre steder i Tyskland er endnu mere katastrofal.

Grün und ruhig mit viel Natur. Eine Idylle zum Durchatmen und Krafttanken. Jetzt braun, kaputt und verwüstet. #Altenburg in der #Eifel hat die #Hochwasser-Katastrophe mit voller Wucht getroffen, wie Vorher-Nachher-Bilder zeigen. https://t.co/qpzhAD8fHh pic.twitter.com/2YFx0al3Bv — BILD (@BILD) July 15, 2021

Efter opkaldet fra døtrene tog han hen til en bro i nærheden for at hjælpe, men allerede da han ankom ved 22-tiden, stod det slemt til.

»Jeg kunne intet gøre. Jeg kunne bare kigge på, mens alt blev ødelagt,« siger han.

Faren har befundet sig på broen siden onsdag aften. Han kan ikke komme hen til sit hus, og han ved ikke, om det stadig står, eller hvordan hans døtre har det.

»Jeg har ikke hørt noget fra mine børn siden i går. Jeg ved ikke, om de lever eller ej. Vi håber, at de er i live,« siger han.

42 døde og mange savnede

De voldsomme oversvømmelser i Tyskland har forårsaget masseevakueringer, sammenstyrtede bygninger, dødsfald og lukning af flere motorveje. Flere steder er der hverken strøm eller vand.

Mindst 42 mennesker er erklæret døde, oplyser tysk politi ifølge det tyske nyhedsbureau dpa.

Især delstaterne Rheinland-Pfalz og Nordrhein-Westfalen er hårdt ramt, hvor flere huse er styrtet sammen.

Omkring 30 personer savnes i øjeblikket i kommunen Schuld i Rheinland-Pfalz, efter at vandmasserne fik seks bygninger til at kollapse.

Flere huse er styretet sammen i byen Schuld i den tyske delstat Rheinland-Pfalz. En indbygger stod på sin terrasse og så, hvordan vandmasserne rev huse, traktorer og lastvogne med sig. »Min Gud, min Gud, min Gud«, siger han. Foto: BERND LAUTER Vis mere Flere huse er styretet sammen i byen Schuld i den tyske delstat Rheinland-Pfalz. En indbygger stod på sin terrasse og så, hvordan vandmasserne rev huse, traktorer og lastvogne med sig. »Min Gud, min Gud, min Gud«, siger han. Foto: BERND LAUTER

»Min Gud, min Gud, min Gud«

En beboer i byen Schuld så, hvordan vandmasserne rev alt med sig.

»Vandmasserne kom forbi med traktorer, tankvogne og lastvogne. Det er katastrofalt«, fortæller beboeren til det tyske medie Súddeutsche Zeitung.

Selv bor han højt oppe, så han har ikke været ramt.

»Men dem, der bor længere nede... Min Gud, min Gud, min Gud,« siger han.

»Jeg stod på min terrasse og så, hvordan vandet tog flere bygninger med. Blandt andet vores fælleshus og flere andre huse. Et værksted, et bageri, en slagter. Det hele er væk. Jeg kender alle, der bor her. De har intet mere. Alt er væk«, siger han.

Beboeren er chokeret over, at så store vandmængder har ramt Tyskland.

»Det er noget, jeg tidligere har set på tv fra for eksempel Asien, men nu er det sket her,« siger han.

Flere bygninger er kollapset i byen Schuld i den tyske delstat Rheinland-Pfalz. Omkring 30 personer meldes savnet. Foto: BERND LAUTER Vis mere Flere bygninger er kollapset i byen Schuld i den tyske delstat Rheinland-Pfalz. Omkring 30 personer meldes savnet. Foto: BERND LAUTER

15-årig pige revet med af vandmasser i Belgien

Belgien er også hårdt ramt af de store vandmasser. Den voldsomme regn har lammet dele af landet, og mindst seks personer er omkommet som følge af oversvømmelserne.

Vallonien er værst ramt. Her styrter vandmasser nogle steder gennem byer i første sals højde, og jernbaneskinner er flået væk.

Flere personer er savnet. Blandt andet en 15-årig pige, der var på sommerlejr i den sydlige del af landet. Hun blev pludselig revet med af vandmasser for øjnene af sine venner, der ikke kunne gøre noget, skriver lokale medier ifølge Ritzau.

Også byen Liège og regionen omkring er hårdt ramt af vandmasserne. I Trooz sydøst for Liège melder en borger på Twitter, at hans søster og en anden person har været fanget på første sal i en bygning siden onsdag eftermiddag. Vandet stiger stadig torsdag, og de er panikslagne, skriver han.

I Theux benytter man en stor gravko til at evakuere folk, der er fanget på øvre etager. Det viser belgiske medier med videooptagelser.

Myndighederne appellerer til, at man ikke forlader sit hjem i de berørte områder af Belgien. Soldater er sat ind, og det belgiske luftvåbens helikoptere er sendt i luften for at evakuere indbyggere.