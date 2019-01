Nye detaljer om den tragiske hændelse i Polen, hvor fem piger brændte inde i et såkaldt ’escape room’, er nu kommet frem. Obduktioner af pigerne, som alle var omkring 15 år, viser, at de blev kvalt af røgen, der opstod som følge af branden.

Lokale medier satte i går navn på fire af de fem afdøde piger. Det skriver News.com.

De fem piger var i gang med at løse opgaver i et escape room, da de døde.

Escape rooms er et populært spil, hvor deltagerne bliver låst inde i et rum. Herefter skal de bruge deres intelligens til at løse en række opgaver og gåder for at komme ud igen. Spillet varer cirka en time.

Politifolk og brandmænd står ude foran det escape-room i Koszalin, hvor fem piger fredag omkom i en brand. En 28-årig ejer af stedet er sigtet i sagen. Agencja Gazeta/Reuters Vis mere Politifolk og brandmænd står ude foran det escape-room i Koszalin, hvor fem piger fredag omkom i en brand. En 28-årig ejer af stedet er sigtet i sagen. Agencja Gazeta/Reuters

Men for de fem piger, som gik i skole sammen, og som var samlet for at fejre en fødselsdag, endte det fatalt.

Der florerer flere teorier om, hvorfor tragedien opstod.

Først meldte brandmænd på stedet, at det højst sandsynligt var fejlbehæftede monteringer af ledninger og mangelfulde sikkerhedsprocedurer, der var årsag til branden.

Forklaringen var dog en anden, da den offentlige anklager i byen Koszalin, hvor tragedien fandt sted, udtalte sig søndag.

Escape Rooms er udbredt i Polen - og findes også i Danmark. Deltagerne bliver lukket inde i et lokale, hvorefter de ved at løse gåder og opgaver skal forsøge at komme ud igen. Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen Vis mere Escape Rooms er udbredt i Polen - og findes også i Danmark. Deltagerne bliver lukket inde i et lokale, hvorefter de ved at løse gåder og opgaver skal forsøge at komme ud igen. Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen

»Foreløbige undersøgelser tyder på, at branden opstod som følge af uforseglet gasbeholder inde i et varmeapparat,« sagde Ryszard Gasioroski, offentlig anklager i Koszalin.

Under alle omstændigheder tyder meget på, at sikkerhedsforholdende var under al kritik.

Chefen for Polens nationale brandvæsen, Leszek Suski, udtalte lørdag, at det sted, der udbød escape room-spillet, havde udvist ’en masse forsømmelighed’.

Han påpegede de dårlige monteringer af ledninger og gjorde en del ud af, at der ikke var fri passage til nødudgangen på stedet.

En mandlig medarbejder, der forsøgte at komme ind til pigerne, er indlagt med svære brandskader.

Tragedien fylder ekstremt meget i Polen i disse dage.

Polens præsident, Andrzej Duda, har i et tweet kaldt den frygtelige hændelse for en ’knusende tragedie’.

Landets indenrigsministerium har igangsat undersøgelser af sikkerhedsforholdende i samtlige af landets 1.000 steder med escape rooms.