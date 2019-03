I december blev resterne af 14-årige Mary Crocker fundet - på sin fars landejendom. Kort efter blev faren, den 50-årige Walmart-julemand Elwyn Crocker, anholdt.

Nu er retssagen mod faren og fire andre familiemedlemmer gået i gang, og her er frygtelige detaljer om pigens sidste måneder kommet frem.

Ifølge anklageren Abby Brown blev Mary Crocker tvunget til at leve i et hundebur på faderens landsted uden for den amerikanske by Savannah i Georgia. Og i et forsøg på at udsulte hende fik hun kun mad tilsat hårde stoffer - i forventningen om, at hun ikke ville spise maden.

Hun blev også tævet af Elwyn Crocker og de fire andre familiemedlemmer, som også er sigtet i den uhyggelige sag om mord og grov børnemishandling.

Det skriver den lokale tv-kanal Wsb-tv.

Til sidst bukkede Mary Crocker under for den umenneskelige behandling. I slutningen af oktober sidste år døde hun - sandsynligvis af underernæring.

Den præcise dato kendes ikke. For Elwyn Crocker meldte aldrig sin datter savnet.

De jordiske rester af Mary Crocker blev fundet 20. december, efter at politiet havde fået et tip.

Resterne af Elwyn Crocker Junior og Mary Crocker blev fundet i den lille landsby Guyton i staten Georgia kort før jul. Foto: Privat Vis mere Resterne af Elwyn Crocker Junior og Mary Crocker blev fundet i den lille landsby Guyton i staten Georgia kort før jul. Foto: Privat

Men det var ikke det eneste uhyggelige fund, der blev gjort på Elwyn Crockers landsted.

Her lå også Marys storebror, Elwyn Crocker Junior, begravet. Ligesom hende var han ifølge politiet 14 år, da han døde i 2016.

Heller ikke Elwyn Crocker Junior blev nogensinde meldt savnet - eller meldt dræbt.

I første omgang er det Mary Crockers sag, der er kommet for retten.

Blev fotograferet kort før sin død

Her er Marys far, Elwyn Crocker, de afdøde børns stedmor, Candice Crocker, hendes mor - Kim Wright - og dennes kæreste, Anthony Prater, anklaget for børnemishandling og mord.

Under den første høring i tirsdags viste anklageren et billede af Mary Crocker, som blev taget kort før hendes død.

Billedet viste den 14-årige pige nøgen og udmarvet. Bag hende kunne hundeburet, som hun blev tvunget til at sove i, ses.

Hundeburet stod i køkkenet i den trailer, familien levede i på landstedet i den lille by Guyton lidt uden for Savannah.

Den trange plads i hundeburet førte til, at Mary Crockers krop blev forvrænget, og hendes led svulmede til sidst op, forklarede en politiefterforsker, der tirsdag var indkaldt som vidne i sagen.

Men hvordan kunne familien få sig selv til at udsætte Mary Crocker for så umenneskelig en behandling?

Ifølge efterforskeren som straf for dårlig opførsel.

Mary Crocker skulle have gjort sig skyldig i at nægte at dyrke motion, udføre sine huslige pligter og i at have stjålet mad.

Politichef dybt rystet

Selv garvede politifolk var rystede, da ligene af Mary og hendes storebror blev fundet kort før jul.

»Jeg har gjort det her i 41 år, og for lidt siden var jeg lige ved at bryde sammen i gråd,« sagde den lokale politichef, Jimmy McDuffie, dengang under et pressemøde ifølge New York Post.

Han var så berørt af situationen, at hans stemme rystede.

»Jeg kan ikke forstå, hvordan man kan få sig selv til at gøre sådan noget mod børn. Det er forfærdeligt,« fortsatte Jimmy McDuffie.

Både Mary Crocker og Elwyn Crocker Junior gik på den lokale skole, men de blev trukket ud for i stedet at modtage hjemmeundervisning.

Familien havde været i de sociale myndigheders søgelys før fundet af børnenes jordiske rester.

Arbejdede som julemand

Derfor undrer politiet sig over, hvordan de tragiske dødsfald kunne ske.

»Det helt store spørgsmål, vi stiller os selv, er, hvordan den lille dreng kunne være forsvundet i to år, uden at nogen opdagede det,« siger politiets talskvinde, Gena Sullivan.

Da ligene af hans børn blev fundet, arbejdede Elwyn Crocker som julemand i det lokale Walmart-supermarked.

Her blev han foreviget med små børn på skødet, mens de fortalte, hvad de ønskede sig til jul.

Ifølge myndighederne tyder det også på, at Elwyn Crocker udsatte sin søn Elwyn Crocker Junior for grov mishandling, før han døde.

Om familien bliver sigtet for forbrydelser i forbindelse med den 14-årige drengs død, vides endnu ikke.