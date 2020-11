Jack Ahearn kan tydeligt se, at det går den helt forkerte vej.

»Uge efter uge er der flere til salg-skilte, flere tommer forretninger og bygninger. Det er frygteligt,« konstaterer han.

Australieren har igennem mange måneder været vidne til, hvordan turistmagneten Bali er ved at forfalde. Han bor på den indonesiske ø, og har på Facebook beskrevet, hvordan coronapandemien har sendt området i knæ.

»Det er blevet et sted, der er uigenkendeligt. Det er meget langt fra det paradis, vi alle kender og elsker,« siger Jack Ahearn, der også er blevet interviewet til tv-stationen Channel 9 om situationen.

Restauranter er lukkede. Foto: NYIMAS LAULA Vis mere Restauranter er lukkede. Foto: NYIMAS LAULA

Væk er de millioner af turister, der hvert år nyder den sol og varme, som Bali stadig kan tilbyde. Men i dag ligger gaderne øde hen. Det samme gør strandene. Butikker er lukkede, og der er mange steder sat træplader over facaderne, mens der er dukket grafitti op overalt.

Også mange restauranter og hoteller er lukkede – nogle fremstår endda decideret forladte. Som det resort, Jack Ahearn har filmet øverst i artiklen.

»Når der ikke er noget vedligeholdelse, og når der ingen mennesker er, falder det hele bare fra hinanden,« siger australieren.

På Bali har turister i årevis været det økonomiske omdrejningspunkt. I 2019 kom der mere end seks millioner ferierende fra hele verden, og turistindustrien står for 80 procent af provinsens samlede økonomi. Derfor har covid-19-krisen nu ramt særdeles hårdt blandt indbyggerne.

En tom gade i Kuta. Foto: MADE NAGI Vis mere En tom gade i Kuta. Foto: MADE NAGI

Her forsøger nogle at finde nye erhverv som fiskeri eller landbrug, mens andre ikke finder noget.

Som Jack Ahearn beskriver de turisttomme gader i byen Kuta, der normalt er fyldt med liv.

»De eneste gange, jeg har set lignende travlhed siden februar, er når der er gratis maduddeling, og hundredvis af familier står i kø,« beskriver australieren:

»De billeder og videoer, jeg viser, kan slet ikke retfærdiggøre, hvordan der er her.«

Ingen mennesker på Bali-strandene. Foto: MADE NAGI Vis mere Ingen mennesker på Bali-strandene. Foto: MADE NAGI

Han har selv involveret sig i at samle ind for at hjælpe lokale balinesere og opfordrer også andre til at gøre det samme.

»Hvis du har råd til det, så giv nogle penge til den chauffør, du kørte med på din seneste ferie eller til andre. Jeg er sikker på, at de kan bruge hver en krone. Der er en lang, lang vej, inden et sted som Kuta igen kommer på rette fod igen,« lyder opfordringen fra Jack Ahearn.