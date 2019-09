Efter en festlig dag i den populære turistby Ayia Napa på Cypern blev britiske James Coltherd-Walls lagt til at sove sin rus ud på en balkon tilhørende hotelværelset.

Men det endte desværre med, at den unge mand på 23 år væltede ud over glas-afskærmningen - og faldt omkring tre meter ned på taget af en restaurant og derfra videre ned på fortovet.

Det skriver det britiske medie iNews.

Særligt James Coltherd-Walls' hoved kom til skade under ulykken, der fandt sted den 16. august i år.

Til iNews fortæller hans mor - Julie Coltherd - at James elskede at træne og ikke plejede at drikke særligt meget alkohol.

Den dag havde han sammen med nogle venner været til en fest på en båd, men han fik det på et tidspunkt dårligt. Af den grund lagde hans venner ham til at sove på balkonen.

Det var meningen, at James dagen efter skulle flyve hjem til Brighton, hvor arbejdet som elektriker ventede på ham.

I stedet blev han hasteindlagt på det nærmeste privathospital, hvor lægerne blev nødt til at operere ham i hjerne for at mindske trykket og hævelserne.

I begyndelsen fik Julie at vide, at det ikke var sikkert, hendes søn ville overleve - men at James' tilstand nu var stabil.

De seneste tre uger har han været indlagt i koma, og det vides ikke, hvornår han vågner helt op igen, fortæller Julie til INews.

»Han er begyndt at åbne sine øjne, selvom han stadig ikke er ved bevidsthed. Han bevæger sine arme og ben en smule også. Til at begynde med sagde lægerne, at han måske ikke ville overleve, men nu siger de, at han er ung og stærk, så udsigterne ser gode ud. Men de kan ikke sige, hvornår han vil vågne helt. Det kan tage uger eller måneder,« forklarer hun.

Efter ulykken oprettede familien til James en indsamling for at samle penge ind til hospitalsomkostningerne, og til at han kan blive transporteret hjem til Storbritannien, da han ikke var dækket af en forsikring.

På indsamlingssiden blev det onsdag oplyst, at målet nu er nået - og James bliver torsdag fløjet hjem.