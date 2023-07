Den græske ø Ios er på ingen måder så kendt blandt danskere som Kreta og Rhodos.

Men lige nu er det den græske ø, de flestes øjne er rettet imod. Det er nemlig en frygtelig tragedie, der skete på øen natten til søndag.

To irske teenagere omkom i weekenden, mens de var på øen med deres klassekammerater for at fejre, at de havde bestået deres eksamener, skriver theguardian.com.

De to 18-årige personers død har fået græsk politi til at sammenligne deres dødsfald med en græsk tragedie.

Lad os her gennemgå, hvad vi ved, der er sket:

Lørdag middag begyndte de to teenager og deres klassekammerater at tage for sig af de våde varer.

Klokken 09:20 søndag morgen blev liget af den ene af teenagerne, Max Wallop, opdaget på en klippe på en mark uden for Chora, der er øens største by.

Betjenten, der fandt liget, vurderede, at den 18-årige var faldet ud over klippen.

Kort efter blev den anden teenager, Andrew O'Donnell, meldt død. Han blev fundet på en sti mellem havnen og byen Chora.

Ifølge politiet på øen så har en klassekammerat, der var sammen med Andrew O´Donnell, sagt, at det var, lige efter at han havde fået nyheden om, at Max Wallop var fundet død, at han faldt død om.

»Wall kollapsede, da han hørte, hvad der var sket. Alle siger, hvad der er sandt, at hændelsen er som en gammel græsk tragedie. Hele øen er i chok,« lyder det fra en anonym kilde hos politiet til theguardian.com.

En græsk tragedie er kendetegnet ved at have en skæbnesvanger handling, som ender ulykkeligt for hovedpersonerne, og det må man sige er sket i det her eksempel.

Fundene af de to lig har ramt irerne hårdt.

Ikke mindst den skole, hvorfra de lige var blevet studenter.

»Vi er knuste,« lyder det fra Tim Kelleher, som er rektor på den katolske drengeskole St. Michael's College, hvor de to drenge lige havde bestået deres afgangseksamener, til det irske medie RTÉs Morning Ireland.

Irlands minister for videregående og højere uddannelse, Simon Harris, kalder de to unge menneskers død for "smertelige".

Han skriver følgende på Twitter:

'Tænker på familierne og vennerne til Andrew og Max og alle, som nyder ferier efter eksamen, og nu møder sådan et chok og smerte og sorg.'

Begge lig er nu blevet sendt til et hospital i den græske hovedstad Athen, hvor det skal undersøges, hvad der er årsag til deres død.