Det er udelukkende skrækkelig læsning, når man ser den retssag, der mandag blev indledt i New Boston, Texas.

Her sidder 29-årige Taylor Rene Parker tiltalt for drab på den 21-årige Regan Michelle Simmons-Hancock.

Det skriver ABC News og The Washington Post.

Den grufulde sag udspillede sig i oktober 2020, da Taylor Rene Parker gik til angreb på den otte år yngre kvinde, der var højgravid.

Ifølge anklagemyndigheden i Texas blev Regan Michelle Simmons-Hancock stukket mere end 100 gange, hvorefter hun afgik ved døden.

Men sagen stopper ikke her.

Taylor Rene Parker er nemlig også tiltalt for at have skåret den 21-årige kvindes mave op, for derefter at stjæle hendes ufødte barn.

Ifølge anklager Kelley Crisp var Taylor Rene Parkers hensigt ikke at være mor – men forbrydelsen skulle sørge for, at hun ikke mistede sin kæreste.

Crisp fortalte juryen mandag, at Taylor Rene Parker gennem ti måneder havde forfalsket en graviditet over for sin omgangskreds. Hun forfalskede ultralyde og skrev om sin falske graviditet på sociale medier – alt imens, hun ledte efter et offer.

I retten sagde Crisp også, at Taylor Rene Parker er »en skuespiller af højeste rang, hvor løgne og svindel bare blev ved – og endte i mord«.

Efter knivoverfaldet kørte Taylor Rene Parker ifølge anklagemyndigheden afsted med barnet og søgte mod et hospital. Barnet døde umiddelbart efter – og den 29-årige kvinde er således også tiltalt for drab på det ufødte barn samt kidnapning.

Taylor Rene Parker kunne ikke blive gravid. Ifølge vidner havde hun i hemmelighed forsøgt at betale en rugemor 100.000 dollar – og fortalt sin kæreste, at de ville blive forældre dagen før drabet på Regan Michelle Simmons-Hancock. Han troede ifølge medier, at Taylor Rene Parker selv skulle føde omkring den periode.

Taylor Rene Parker nægter sig skyldig – og forsvareren Jeff Harrelson bad juryen bestående af 12 medlemmer om at have et åbent sind:

Han kaldte det desuden »en kompliceret sag« og sagde, »at nogle gange er alting ikke sort/hvidt – nogle gange er det også gråt«.

Taylor Rene Parker kan, hvis hun kendes skyldig, blive idømt dødsstraf eller livsvarigt fængsel uden mulighed for prøveløsladelse.

Retssagen kører over de næste par uger.