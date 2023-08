En sag om gruppevoldtægt af en mindreårig har ramt Norge.

Fem personer er blevet sigtet for samleje med børn under 14 år eller medvirken hertil i den norske by Molde den 24. juli, skriver Dagbladet.

Ifølge politiet er pigen blevet udsat for det, der beskrives som gruppevoldtægt.

Overfaldet skal endda være filmet af en eller flere af de fem sigtede, oplyser det norske medie.

Pigens advokat, Curt Andre Lier, oplyser, at sagen har taget hårdt på hans klient og hendes familie.

»Hun er stærkt påvirket. Det kommer til at tage lang tid at komme over dette, i det omfang det er muligt. Hun bliver nøje passet af familien og fulgt godt op af politiet. Jeg ved, at der er gode beviser, inklusive videobeviser for hændelsen,« siger advokaten til Dagbladet.

Tre af de sigtede er under den kriminelle lavalder, der er 15 år i Norge. En af de sigtede er under 18 år, og en er over 18 år, oplyser norsk politiet.

Personen over 18 år er fredag ​​varetægtsfængslet i fire uger.

Politiadvokat Anders Skorpen-Trøen oplyser, at det lige nu ikke er klart, hvordan de fems rollefordeling har været.

»Vi arbejder stadig på at få klarhed over rollefordelingen i forbindelse med overgrebene. Vi har ingen oplysninger, der tyder på, at billeder eller videoer er blevet delt via sociale medier, men vi er opmærksomme på problemet og undersøger også dette,« siger politiadvokaten til det norske medie.