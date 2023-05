Det regnes stort set for værende umuligt at skyde ned.

Ikke desto mindre lykkedes det natten til tirsdag for Ukraine at skyde seks hypersoniske Kinzjal-missiler fra Rusland ned.

Det skriver den ukrainske forsvarsminister, Oleksij Reznikov, på Facebook:

»Endnu en utrolig succes. Dem som forsvarer luftrummet, skød i nat seks hypersoniske Kinzjal-missiler og tolv andre raketter ned.«

Kyivs borgmester, Vitalij Klitsjko, tager en selfie foran resterne af et af de nedskudte Kinzjal-missiler. Foto: VALENTYN OGIRENKO Vis mere Kyivs borgmester, Vitalij Klitsjko, tager en selfie foran resterne af et af de nedskudte Kinzjal-missiler. Foto: VALENTYN OGIRENKO

At det ikke bare er krigspropaganda, tror Lars Peder Haga på. Han er ekspert i luftkrig ved Lufkrigsskolen i Norge. Til Dagbladet siger han.

»Forklaringen er sikkert den enkle, at Ukraine nu har fået fat i og taget det amerikanske Patriot-system i brug. Det har kapacitet til at skyde ballistiske missiler ned,« siger han til Dagbladet.

Kyivs borgmester, Vitalij Klitsjko, har stolt vist resterne fra et af de nedskudte Kinzjal-missiler frem.

B.T har tidligere talt med Karsten Marrup, der er major og chef for Center for Luft- og Rumoperationer ved Forsvarsakademiet, om missilet.

»Det er et af de kraftigste og mest moderne våben, russerne har. Det er nok også et af de dyreste af de russiske luftaffyrede missiler,« fortæller han.

Missilet bliver sat på bugen af et MiG-31 fly, og det er nærmest umuligt at skyde ned.

»Mulighederne for at skyde det ned er ikke gode. Det kommer med så høj en hastighed, og så kan det skifte bane. Hvis det bare fløj ligeud, kunne man godt håndtere det, men når det nu bevæger sig, er det meget svært at gøre noget mod det fra jorden,« siger Marrup.

Missilet kan komme op på en hastighed af hele 12.000 kilometer i timen.

Det er otte meter langt hypersonisk, ballistisk missil, som kan bære både konventionelle og atomare sprænghoveder. Det blev præsenteret af præsident Putin tilbage i 2018, og det indgår i hans nye generation af såkaldte 'usynlige våben'.

»Der er meget lidt varslingstid, når det kommer. Man kan sådan set godt se det komme, men det er svært at gøre noget ved det, når det kan skifte bane.«

Kinzjal betyder 'dolk' på dansk, og missilet skærer da også igennem det meste.

»Sprængladningen er på 500 kilo. Missilet smadrer meget, når det kommer med så høj en hastighed,« fortæller majoren.

Men nu har ukrainerne så modtaget den opdaterede version af Patriot-systemet, som altså er blevet i stand til at håndtere det russiske missil.