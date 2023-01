Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En uhyggelig sag ryster netop nu det sydspanske ferieparadis Marbella.

Et sted, mange danskere ofte rejser til.

Her er en kvinde fundet død på stranden. Uden hoved. Og uden arme.

Det skriver El Confidencial.

Den spanske avis har talt med et øjenvidne, der så det, de kalder et »grufuldt syn«.

»Da bølgerne skyllede hende op på stranden, kunne vi næsten ikke tro, at det var en person mellem stenene. Hun lignede en lemlæstet dukke. De havde skåret hende op ved maven. Og så så vi, at det var et menneskelig. Så uhyggeligt,« siger øjenvidnet til avisen.

De samme vidner ringede til politiet, der kom til Las Cañas-stranden og nu er på sagen.

Ifølge det spanske medie er tesen lige nu, at det voldsomme fund kan relateres til en hævnaktion, selvom andre motiver ikke udelukkes på nuværende tidspunkt.

Marbella har længe været rygtet som værende Europas nye hot spot for organiseret kriminalitet. Weekendavisen skrev for tre år siden om, hvordan mindst 13 forskellige mafiaer har installeret sig i kystbyen, der ligger nær Malaga helt nede i det sydlige Spanien.

Også nordiske bander har været rygtet aktive dernede.