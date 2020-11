Det hører til sjældenhederne, at de samme råd, der er gældende i forbindelse med en orkan eller snestorm, gør sig gældende ved et amerikanske præsidentvalg.

Men det er netop, hvad der lige nu sker i Washington D.C., hvor man forbereder sig på, at valget kan føre til voldelige uroligheder og optøjer i gaderne.

Det skriver USA Today, Fox Business og Washington Post.

De studerende på byens George Washington University er blevet rådet til at gøre sig klar på de mulige uroligheder ved blandt andet at sørge for at handle godt ind, så man har alt det nødvendige. Blandt andet fryseretter og medicin.

Foto: Sarah Silbiger Vis mere Foto: Sarah Silbiger

»Vi anbefaler at forberede jer til valgdagen, som I ville forberede jer til en orkan eller en snestorm, der kan forhindre jer i at gå udenfor i flere dage for at hente mad eller bestille take-away,« lyder det ifølge USA Today i en mail, der er sendt ud til de studerende.

Samtidig har flere butiksejere i byen – der er er hjemsted for blandt andet Det Hvide Hus – valgt at barrikadere deres butikker, så de er sikret bedst muligt mod eventuelle ødelæggelser i forbindelse med de voldelige demonstrationer, som mange frygter kan opstå.

Uanset om vinderen af valget bliver enten republikanske Donald Trump eller demokratiske Joe Biden.

Flere butikker, særligt dem der ligger i området omkring præsidentboligen, har derfor valgt at sætte træplader op foran vinduer og døre.

Foto: NICHOLAS KAMM Vis mere Foto: NICHOLAS KAMM

En af dem, der har været i gang med det, er Alex Provenzano, der ejer en salon, der ligger en gade nord for Det Hvide Hus.

Onsdag i sidste uge gik han derfor i gang med at dække hans dør og vinduer til med de samme spånplader, som han havde havde sat op foran butikken tilbage i maj, da der udbrød uroligheder og demonstrationer flere steder i landet som følge af, at den sorte mand George Floyd døde under en brutal anholdelse.

»Jeg er normalt en meget positiv person. Jeg håber på det bedste,« siger han til USA Today, før han tilføjer:

»Men folket er meget stresset, og der er en masse usikkerhed i landet lige nu. Det er ret skræmmende.«

Foto: DANIEL SLIM Vis mere Foto: DANIEL SLIM

Til Washington Post har politiinspektøren for D.C. Police tidligere fortalt, at det »formodes, at der vil være uroligheder blandt borgerne efter valget, uanset hvem der vinder«.

I sidste uge blev det derfor meddelt, at politiet muligvis vil lukke flere gader ned i byen, ligesom der kan blive indført parkerings-restriktioner i store dele af byens centrum tirsdag, hvor valget finder sted, og onsdag, hvor resultatet forventes at være klar.

Også i andre byer forbereder man sig på det samme, skriver Fox Business.

Det er dog langt fra alle, der er i gang med at sikre butikker med træplader eller andet.

Foto: NICHOLAS KAMM Vis mere Foto: NICHOLAS KAMM

Dan Simons, der ejer restauranten 'Founding Farmer' i D.C., har ikke tænkt sig at gøre det, forklarer han til Washington Post:

»Nogle gange, ved at forberede sig på krig, skaber du krig,« forklarer han om årsagen til.

»Og jeg er ikke den fyr. Gør det mig måske til et fjols? Ja. Men det er sikkert en risiko, der er værd at tage.«

Det er tirsdag 3. november, at det amerikanske præsidentvalg finder sted.