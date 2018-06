FN kæmper for at forhindre angreb mod havnebyen Hodeidah, hvor fødevareforsyninger bringes til Yemen.

Aden. Regeringsvenlige styrker, der kæmper mod Yemens Houthi-oprørere, er begyndt at sende forstærkninger til havnebyen Hodeidah.

Det siger militære kilder tirsdag, mens FN advarer om kampe, der kan blokere for nødhjælpsforsyninger til hundredtusinder af mennesker.

FN kæmper for at forhindre et massivt angreb mod havnebyen Hodeidah, hvor 70 procent af de fødevareforsyninger, der bringes til Yemen, kommer ind.

Et angreb kan medføre et næsten fuldt stop i nødhjælpen, hvorved hundredtusinder af liv vil være i fare.

- Et angreb mod Hodeidah vil få katastrofale konsekvenser, siger FN's Yemen-udsending, Martin Griffith, som mandag deltog i et lukket møde i FN's Sikkerhedsråd.

Han har den seneste tid ført intense forhandlinger med Houthi-oprørerne, Saudi-Arabia og De Forenede Arabiske Emirater for at undgå en omfattende militær konfrontation i den vigtige havneby ved Det Røde Hav.

FN har beskrevet den humanitære krise som verdens værste, og verdensorganisationen frygter, at op mod en kvart million menneskeliv kan gå tabt, hvis angrebet finder sted.

FN anslår, at der bor omkring 600.000 mennesker i hele Hodeidah.

De seneste dage er regeringsstyrker med støtte fra Saudi-Arabien rykket tættere på byen.

Tirsdag advarede USA Saudi-Arabien, som er landets allierede, om ikke at indlede et angreb på Hodeidah.

Landets indbyggere lider i udpræget grad under en mere end tre år lang borgerkrig, som har stået på mellem regeringsstyrker og de shiamuslimske Houthi-oprørere, der lige nu kontrollerer Hodeidah.

Saudi-Arabien mener, at houthierne støttes af Iran. Dette benægter Iran.

/ritzau/Reuters