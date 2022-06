Lyt til artiklen

Advarselslamperne har blinket længe.

Men nu har en udtalelse fra en kinesisk toppolitiker fået verden til for alvor at spærre øjnene op. For måske er en ny storkrig under opsejling.

Udtalelsen, som har fået alverdens diplomater i alarmberedskab, kom fra den kinesiske forsvarsminister, Wei Fenghe, fredag.

Her deltog Fenghe sammen med en række andre af verdens toppolitikere i topmødet Shangri-La i Singapore.

Og ved siden af fik Fenghe tid til en snak med sin amerikanske kollega, den amerikanske forsvarsminister Lloyd Austin. Og her faldt snakken ganske naturligt på Taiwan, som har været et stridspunkt længe.

Den kinesiske regering anser nemlig østaten som værende en naturlig del af Kina, mens USA anser det demokratiske styre i Taiwan som en selvstændig stat (omend uofficielt) og en vigtig samarbejdspartner.

Men skulle Taiwan melde officielt ud, at de er en selvstændig, uafhængig stat fra Kina, så vil Kina »ikke tøve med at starte en krig, uanset prisen,« kunne Fenghe fortælle Austin.

Netop den udtalelse bliver flere steder set som en eskalering i det østlige Asien.

USAs forsvarsminister Lloyd J. Austin III (tv) til møde med sin kinesiske kollega Wei Fengheved Shangri-La i Singapore. Foto: Chad McNeeley Vis mere USAs forsvarsminister Lloyd J. Austin III (tv) til møde med sin kinesiske kollega Wei Fengheved Shangri-La i Singapore. Foto: Chad McNeeley

For gennem efterhånden flere år har eksperter på området anset det for ganske sandsynligt, at Kina inden for en overskuelig årrække vil forsøge at indtage Taiwan, som man mener, er en del af Kina.

Udtalelsen fra Wei Fenghe er ikke røget under radaren. En række store medier – herunder The Guardian og flere internationale nyhedsbureauer – beskriver, at den diplomatiske verden nærmest er på den anden ende.

Taiwans udenrigsminister var hurtigt ude og kalde den kinesiske udtalelse for »absurd, og Lloyd Austin gik hurtigt ud og forsøgte at slå fast, at fred i Taiwan-strædet samt en status quo i området var yderst vigtigt, mens han i en tale på topmødet kaldte de kinesiske udtalelser for »provokerende og destabiliserende«.

Også den japanske premierminister har blandet sig i sagen. I forbindelse med Shangri-La-topmødet gik Fumio Kishida ud og sagde – uden at nævne Kina specifikt – at »verden må forberede sig på fremkomsten af en enhed, som tramper på andre landes sikkerhed«.

Og så sagde Kishida – igen uden at nævne navne – at »Ukraine i dag kan være Østasien i morgen« med henvisning til invasionen af et land af en noget større magt.

I forbindelse med den kinesiske trussel om en mulig invasion af Taiwan har den amerikanske præsident, Joe Biden, været ude og sige, at USA er parat til at forsvare Taiwan militært, hvis nødvendigt.

Det skyldes blandt andet USAs tætte partnerskab med styret i Taipei, men også det faktum, at netop Taiwan er en af verdens største producenter af eksempelvis teknologi til de amerikanske forbrugere.

Længe har spændingerne i området bygget sig op.

Kina har igen og igen søgt at udvide de områder, man bestrider. Og her skal en genforening med Taiwan være højt på det kinesiske styres liste.

På den anden side har kineserne gentagne gange udtrykt vrede over USAs indblanding i deres nabolag. Blandt andet skete det for nyligt, da USA offentliggjorde våbensalg til Taiwan for mere end 800 millioner kroner.

Både USA og Kina erkender dog, at spændinger lige nu er optrappet og har derfor aftalt nye samtaler om situationen i Taiwan-strædet.