Tysk politi har nu så småt indledt rydningen af en besat by, og der er i den grad højspænding i luften.

Den besatte landsby Lützerath er centrum for det, der kan udvikle sig til voldsomme kampe. Det er klimaaktivister, der har besat den ellers forladte by, da der er fundet kul i undergrunden. Rydningen skulle først være begyndt onsdag, men nu er politiet, ifølge Bild, så småt gået i gang.

»Politet opfordrer jer til at forlade blokaderne med det samme, ellers bliver vi nødt til at rydde området,« lyder det i højttalerne på stedet lige nu.

Flere end 500 klimaaktivister er klar til at tage kampen op mod politiet, der ventes at stille med det dobbelte antal, når den besatte tyske by Lützerath skal ryddes. Foto: Oliver Berg Vis mere Flere end 500 klimaaktivister er klar til at tage kampen op mod politiet, der ventes at stille med det dobbelte antal, når den besatte tyske by Lützerath skal ryddes. Foto: Oliver Berg

I løbet af natten er flere hundrede betjente ankommet til området. Politiet planlægger en større rydningsaktion, som kan tage flere uger. Mere end 1.000 betjente forventes indsat.

Omkring 300 klimaaktivister befinder sig lige nu i Lützerath, mens 250 er til stede i naboskabet.

Hundredvis af demonstranter har lavet en blokade, hvor de sidder på vejen, og nogle af dem har gravet sig en halv meter ned i jorden. Det hele handler om at spærre vejen til Lützerath.

Til radiostationen Deutschlandfunk siger aktivisten Luisa Neubauer om situationen:

»Fra hele landet er der nu blevet mobiliseret betjente, og politikerne har tilsyneladende ikke en anden plan end bare at hente flere betjente hertil. Det her ligner det modsatte af den fredelige rydning, som politiet ellers har stillet os i udsigt.«