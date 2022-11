Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Der er efterhånden gået lige over to uger, siden de fire unge venner og studerende blev fundet døde i samme hus. Alle stukket ihjel med en kniv.

Og frygten og utrygheden er flyttet permanent ind i den lille amerikanske by Moscow i Idaho.

»Det er sådan en frygtelig forbrydelse. Det er svært at forstå, at nogen kan gøre sådan noget og stadig være på fri fod, uanset om de kommer herfra eller bare kom forbi,« som retsmedicineren i sagen, Cathy Mabbutt, udtrykker det.

Det er ikke mindst usikkerheden, der har påvirket byen med 25.000 indbyggere, hvor der ellers ikke havde været registreret nogen drab i lige over syv år. Og ikke mindst hos de 11.000 studerende på University of Idaho, hvor de fire dræbte studerede.

Politiet på drabsstedet. Foto: Zach Wilkinson Vis mere Politiet på drabsstedet. Foto: Zach Wilkinson

I dag skulle de efter planen vende tilbage til undervisningen, men universitet har meldt ud, at mange har fået lov til at blive hjemme og modtage fjernundervisning i den resterende del af semesteret.

De tør ikke komme tilbage.

For det vides altså endnu ikke, hvem der slog 20-årige Ethan Chapin og Xana Kernodle samt 21-årige Madison Mogen og Kaylee Goncalves ihjel natten til 13. november. De blev alle fundet døde i det hus, de sammen boede i. Dræbt med samme kniv, der heller ikke er fundet.

Og skiftende og modstridende udmeldinger fra politiet har langt fra beroliget indbyggerne og de pårørende. Noget, der siden er blevet beklaget og forsøgt rettet op på.

Madison Mogen og Kaylee Goncalves blev kun 21 år. Foto: GOFUNDME Vis mere Madison Mogen og Kaylee Goncalves blev kun 21 år. Foto: GOFUNDME

»Der er desværre rygter derude, og folk vil have svar. På tv bliver sådan nogle sager opklaret på 60 minutter, og der er en opfattelse af, at det er sådan, det sker i virkeligheden,« siger Aaron Snell, kommunikationsdirektør ved Idahos statspoliti:

»Det har vi respekt for, og vi fremlægger information så hurtigt, vi kan. Og så præcist som muligt.«

Til gengæld har politiet nu fortalt, hvem der ikke længere er under mistanke i forhold til at have begået mordene:

Ofrene selv.

To andre studerende, der også boede i huset og sov der på drabsnatten. De var uskadte.

Andre tilstedeværende, da der om morgenen blev ringet til alarmcentralen.

En person, der om natten på overvågningsbilleder blev set sammen med to af ofrene, Madison Mogen og Kaylee Goncalves.

En mand, der kørte Madison Mogen og Kaylee Goncalves hjem inden drabene.

En tidligere kæreste til Kaylee Goncalves.

En mand, som Madison Mogen og Kaylee Goncalves ringede »adskillige gange« til i timerne inden drabene.

Mere end 45 betjente fra politiet og FBI arbejder på sagen i Moscow, der også myldrer med alle tænkelige medier.

Indtil videre er der kommet over 1.000 tip, og mere end 150 personer er blevet afhørt.

Der er blevet taget 4.000 fotografier på gerningsstedet, hvor der samtidig er indsamlet 113 stykker fysisk bevismateriale.

Politiet har endvidere modtaget 488 digitale tip fra borgere – det vil sige video, billeder og lignende. Men lige i den forbindelse har politiet efterlyst mere hjælp fra borgerne til at kunne kortlægge hændelsesforløbet ved de fester, hvor ofrene opholdt sig i timerne inden drabene.

Men meget mere har politiet ikke meldt ud.

Xana blev blot 20 år. Foto: GOFUNDME Vis mere Xana blev blot 20 år. Foto: GOFUNDME

»Jeg kan ikke sige, om gerningsmanden stadig befinder sig i området. Og jeg kan ikke sige, hvilket samfund vedkommende tilhører,« har politiinspektør James Fry sagt.

I manglen på konkrete holdepunkter i opklaringer er rygterne nærmest løbet løbsk i Moscow – som politiet har måttet bruge kræfter på at afvise.

»Nej, de fire ofre blev ikke seksuelt misbrugt. Nej, det er unøjagtigt, at ofrene var bundet og kneblet. Nej, diverse mystiske drab på dyr i området i tiden op til drabene på de fire studerende har intet med sagen at gøre.«

»Der har været spekulationer, der ikke er baseret på fakta, og det har skabt frygt og har spredt falske oplysninger,« har politiet i weekenden meldt ud:

»Vi henviser udelukkende til at stole på de officielle udmeldinger i forhold til at få nøjagtig information.«

Frygten og usikkerheden er der dog stadig.

Kilder: CNN, The New York Times, Fox News.