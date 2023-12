Shane MacGowan stod bag julehittet "Fairytale of New York". Han havde længe kæmpet med dårligt helbred.

Den irsk-engelske musiker Shane MacGowan fra bandet The Pogues er død.

Det oplyser hans hustru, Victoria Mary Clarke, på Instagram.

- Jeg kan ikke beskrive, hvor velsignet jeg føler mig over at have mødt ham og elsket ham og at have været så uendeligt og betingelsesløst elsket af ham.

- Fest videre i haven helt våd af regn, som du elskede så højt, skriver hun henvendt til den nu afdøde MacGowan.

Shane MacGowan havde i lang tid lidt under et dårligt helbred.

I december 2022 blev han indlagt med hjernebetændelse, skriver det britiske medie The Guardian. Det betød, at han tilbragte adskillige måneder af 2023 på intensivafdeling.

Han har ifølge BBC også siddet i kørestol siden 2015, hvor han kom til skade i et fald.

Ifølge The Guardian begyndte han at drikke alkohol allerede som barn, da hans familie gav ham Guinness-øl for at hjælpe ham med at falde i søvn.

Han har lidt under konsekvenserne af både stof- og alkoholmisbrug, men sagde selv i 1990:

- Selvmisbrug, eller hvad man nu kalder det, er også enormt kreativt.

The Pogues stod bag julehittet "Fairytale of New York", som mange formentlig vil kende fra radioen i december.

Bandet fusionerede punk og irsk folkemusik. Gruppen blev dannet i begyndelsen af 1980'erne, indtil de gik fra hinanden i 2014.

Ifølge BBC har The Pogues været beskrevet som en gruppe professionelle musikere under ledelse af en værre rodebutik. Med rodebutik blev der henvist til den karismatiske MacGowan, der ifølge BBC blev udråbt som en af bedste sangskrivere i sin tid.

MacGowan blev født i Kent i England af irske forældre, men boede de første seks år af sit liv i Irland.

Han satte livet igennem musik til de følelser, der knyttede sig til at være irer i eksil, selv om han dog senere flyttede tilbage til Irland, beskriver BBC.

I 2018, hvor MacGowan fyldte 60 år, blev han hyldet med en gallakoncert i den irske hovedstad, Dublin. Her deltog musikere som Nick Cave og Bobby Gillespie.

MacGowan fik ved denne lejlighed også overrakt en pris af den irske præsident, Michael D. Higgins.

2018 var også året, hvor MacGowan blev gift med Victoria Mary Clarke efter 11 års forlovelse. Det skete ved en ceremoni på rådhuset i København.

Med til brylluppet var blandt andre stjerneskuespilleren Johnny Depp.

/ritzau/