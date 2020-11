Nigel Farage, der indtog en hovedrolle i Storbritanniens skilsmisse fra EU, vil bekæmpe coronarestriktioner.

Den britiske politiker og brexit-forkæmper Nigel Farage vil relancere sit parti i et forsøg på at bekæmpe den britiske regerings coronarestriktioner.

Det fremgår af et indlæg fra Farage i søndagens udgave af The Telegraph. Det skriver Reuters.

Det nye parti skal hedde Reform UK. Den politiske hovedopgave bliver at forhindre omfattende nedlukninger. Kun de allermest sårbare samfundsgrupper skal beskyttes. Den øvrige del af befolkningen skal derimod have mulighed for at udvikle flokimmunitet.

Udmeldingen fra Farage kommer, få dage efter at premierminister Boris Johnson annoncerede nye omfattende tiltag for at forhindre coronasmitten i at sprede sig.

Det indebærer, at store dele af samfundsaktiviteterne i England fra på torsdag denne uge bliver lukket ned igen.

/ritzau/