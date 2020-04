Det er hårdt arbejde at passe et næsehorn, der har mistet sine mor til krybskytter. Spørg bare dem, der passer næsehornene i Sydafrikas Limpopo-provins.

»De ældre kalve tager det meget hårdt. De kalder på deres mor i op til to uger,« siger den 38-årige Yolande van der Merve, som for næsten et årti siden var med til at oprette det første 'børnehjem' for næsehorn i Sydafrika.

Hun er afhængig at frivillig hjælp, hvis hun skal klare arbejdspresset. De frivillige kommer normalt flyvende til 'børnehjemmet' for at hjælpe til i tre måneder, men da coronavirussen kom, holdt flyene op med at flyve.

»Jeg var meget bekymret for, om vi overhovedet var i stand til at klare det,« sagde hun, da nyhedsbureauet Reuters var forbi.

Yolande van der Merwe kysser et forældreløst næsehorn i Mookgopong, i Limpopo provinsen i Sydafrika. Foto: SIPHIWE SIBEKO Vis mere Yolande van der Merwe kysser et forældreløst næsehorn i Mookgopong, i Limpopo provinsen i Sydafrika. Foto: SIPHIWE SIBEKO

Den 66-årige tidligere skolelærer Arrie van Deventer, der var med til at oprette 'børnehjemmet', begyndte at ringe rundt til de sociale medier, for at få nogle lokale sydafrikanere til at hjælpe.

»Vi fik masser af respons,« siger han, mens han udvalgte to blandt de mange hundreder, der havde vist interesse for 'jobbet'. Nu er de på arbejde sammen med de fire fastansatte.

Den 37-årige sydafrikaner Deidre Rosenbahn havde haft en restaurant i Storbritannien i 14 år og flyttede siden til Australien.

Men nu længtes hun hjem.

Larize Nel, der er frivillig, ligger ved siden af Mapimpi. Foto: SIPHIWE SIBEKO Vis mere Larize Nel, der er frivillig, ligger ved siden af Mapimpi. Foto: SIPHIWE SIBEKO

»Jeg vendte hjem til coronavirus. Det var hårdt at finde et job, så da dette her meldte sig, rakte jeg hånden i vejret,« sagde hun. Hun gav det nyeste næsehorn, Mapimpi, mælk fra en flaske.

Krybskytter dræbte hans mor, da han var syv dage gammel, og han prøvede at æde sand, da han blev fundet.

Nu er han velnæret og glad.

Når de er fem år gamle, bliver næsehornene sat tilbage i friheden.